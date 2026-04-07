Hơn 500 anh tài lân sư rồng mạnh nhất cả nước sẽ về thi đấu tại Đà Lạt

Sáng 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng Liên đoàn Lân Sư Rồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra ở quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Biểu diễn múa lân sư tại quảng trường Lâm Viên.

Theo Ban tổ chức, giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 quy tụ 16 đoàn, hơn 500 cán bộ, HLV, VĐV của các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham dự.

Đây là sự kiện thể thao - văn hóa cấp quốc gia nhằm tôn vinh môn nghệ thuật truyền thống, lưu giữ văn hóa bản địa và phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Ban Tổ chức thông tin về giải đấu cho báo chí.

Các đội tham gia gồm Ninh Bình, Bắc Ninh, Trúc Lâm Đường Bắc Ninh 2, Thái Nguyên, Khánh Hòa (đoàn 1,2, và 3), Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP HCM (đoàn 1 và 2), Vĩnh Long.

Đơn vị chủ nhà tỉnh Lâm Đồng có 3 đội tham gia là Long Shen Đà Lạt, Thiên Minh Đà Lạt và Style 2D Đà Lạt. Đáng chú ý, năm nay có đội tham gia tranh tài từ lực lượng quân đội là đoàn Quân khu 3.

Đại diện Ban Tổ chức trả lời các câu hỏi của báo chí.

Tại giải đấu, các đội sẽ biểu diễn tinh hoa qua 3 nội dung thi đấu chuyên môn cao như: Lân lên Mai hoa thung (nhào lộn mạo hiểm trên hệ thống cọc cao; Lân địa bửu (các bài biểu diễn mặt đất); múa Rồng (tái hiện linh vật uy dũng thông qua các đường múa uyển chuyển).

Ban Tổ chức cho biết chiều 8/4, các đội thi đấu sẽ tham gia chương trình diễu hành tại quảng trường Lâm Viên, sau đó là thi đấu kéo dài đến ngày 10/4 sẽ bế mạc và trao thưởng.

Thông tin từ Ban Tổ chức, mọi năm sau khi tổ chức giải và chọn ra nhà vô địch, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại các giải quốc tế Lân Sư Rồng. Riêng năm nay, do tình hình thế giới có nhiều biến động, các giải thế giới vẫn chưa có lịch tranh tài cụ thể nên đội vô địch giải đấu năm nay sẽ chờ thêm một thời gian khi có lịch thi đấu thế giới sẽ đại diện Việt Nam tranh tài với các nước khác.

Tại buổi họp báo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết quảng trường Lâm Viên với không gian mở tạo điều kiện cho người dân và du khách dễ dàng theo dõi và cổ vũ, tạo không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với Đà Lạt.

Theo ban tổ chức, nếu giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 diễn ra tại Đà Lạt thành công tốt đẹp, năm sau cũng tại Đà Lạt sẽ diễn ra giải vô địch Lân Sư Rồng châu Á.