Học sinh lớp 5 ở TP.HCM viết giấy nói xấu bạn, nhà trường thông tin

Những ngày qua, chị V.T.K.T. – phụ huynh của em M. đang học tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh, TP.HCM) liên tục đăng tải những bài đăng về sự việc con gái mình bị một nhóm học sinh cùng lớp viết giấy xúc phạm bằng những lời khiếm nhã.

Chị V.T.K.T. cho biết, sự việc xảy ra từ ngày 11/4. Tối hôm đó, em M. đi học về với vẻ mặt lo lắng, buồn bã khác với ngày thường. Sau khi gặng hỏi và kiểm tra cặp sách của M., chị T. phát hiện tờ giấy có ghi những nội dung với ngôn từ không phù hợp, thậm chí thô tục với nội dung nói xấu con gái mình do các bạn cùng lớp viết.

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Ngay lập tức, chị T. đã phản ánh sự việc đến cô giáo chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường và các phụ huynh học sinh trong lớp.

“Sau khi phản ánh, tôi đã có 3 lần đến trường để gặp cô hiệu trưởng nhưng không nhận được câu trả lời cũng như cách xử lý thoả đáng. Tôi yêu cầu nhà trường phải tổ chức một buổi xin lỗi công khai có mặt tất cả các phụ huynh, các em học sinh có liên quan đến sự việc và nhà trường”, chị T. cho biết.

Cũng theo chị T., hiện con gái chị vẫn đang trong tình trạng lo lắng, không muốn đến trường, gia đình phải liên tục động viên, ổn định tâm lý cho bé.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh xác nhận có sự việc nhóm học sinh lớp 5 viết nội dung nói xấu bạn. Nhóm bạn gồm 8 học sinh, trong đó có 4 học sinh trực tiếp viết các tờ giấy nói xấu.

Bà Lương Thị Thanh Lý cho biết: “Ngay khi biết sự việc, chúng tôi đã cho các em học sinh liên quan viết tường trình. Sau đó, nhà trường đã làm việc riêng với phụ huynh của 4 học sinh trực tiếp viết giấy. Phụ huynh của các em cũng đã nhận lỗi, nhắc nhở con em của mình và đồng ý với hướng giải quyết của nhà trường”.

Về hình thức xử lý, nhà trường cho biết đã thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức: nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Nhà trường đã đánh giá 4 học sinh vi phạm ở mức “chưa hoàn thành rèn luyện” trong tháng, đồng thời không xét danh hiệu thi đua.

Trong sáng ngày 20/4, cô giáo chủ nhiệm cũng đã tổ chức cho 4 bạn viết giấy nói xấu xin lỗi trực tiếp em D.M. trên lớp học trong giờ sinh hoạt lớp. Riêng một trường hợp, gia đình đã đưa con đến nhà em D.M. để xin lỗi. Nhà trường cũng đã có văn bản thông báo giải quyết sự việc gửi đến gia đình em D.M. và những phụ huynh khác.

Tuy nhiên, phụ huynh của học sinh bị ảnh hưởng không đồng ý với cách xử lý, yêu cầu tổ chức một buổi xin lỗi công khai có sự tham gia của tất cả phụ huynh liên quan. Nhà trường đã trao đổi với các phụ huynh khác nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Bà Lương Thị Thanh Lý cho rằng, việc tổ chức xin lỗi công khai không phù hợp quy định và tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực tâm lý cho học sinh, thậm chí có thể phát sinh mâu thuẫn giữa các phụ huynh.

Nhà trường cũng bày tỏ lo ngại về cách hành xử và phát ngôn của phụ huynh khi đưa sự việc lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của giáo viên và học sinh.

Trước sự việc trên, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an để được hỗ trợ. Các buổi làm việc đều được lập biên bản, ghi âm đầy đủ nhằm phục vụ quá trình xác minh, xử lý theo quy định.