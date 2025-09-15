+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Hàng rong bát nháo trước bệnh viện tại TP.HCM
(VTC News) -
Xung quanh các bệnh viện lớn ở TP.HCM, đông nghẹt những xe hàng rong bủa vây, bán đủ các loại đồ ăn, nước uống cho đến các nhu yếu phẩm, bỉm sữa…
Như Thuý
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hàng rong bát nháo trước bệnh viện tại TP.HCM
07:00 15/09/2025
VTC News TV
Tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh: 'Hành vi tàn độc hơn cả ác thú'
07:00 15/09/2025
Giới trẻ
Ăn sáng bằng cơm, nên hay không?
06:57 15/09/2025
Tư vấn
Tin mới nhất đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày
06:57 15/09/2025
Thời tiết
Mẹo xào thịt bò mềm, để nguội vẫn không dai
06:45 15/09/2025
Gia đình
Cái gì càng thấp lại càng cao?
06:35 15/09/2025
Hỏi - Đáp
Đường hơn 1.800 tỷ ở Đà Nẵng mới thảm nhựa đã bong tróc, vá chằng vá đụp
06:30 15/09/2025
Đời sống
Lấy sổ đỏ của người khác đi thế chấp có bị phạt không?
06:30 15/09/2025
Tư vấn
Bóng chuyền Việt Nam kiểm tra giới tính VĐV: Khoa học giải quyết vấn đề nhạy cảm
06:30 15/09/2025
Thể thao
Đổ xô đi mua đất cho 'người âm' để làm...quà tặng
06:30 15/09/2025
Bất động sản
Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
06:19 15/09/2025
Hoa hậu
Giá vàng hôm nay 15/9: Trụ vững trên đỉnh cao
06:15 15/09/2025
Tin giá vàng
Nên thiết kế nhà trước khi xây bao lâu?
06:15 15/09/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giảm nhẹ
06:06 15/09/2025
Thị trường
Tại sao Nga có thể kiếm hàng tỷ USD bằng cách giữ lại tàu sân bay Kuznetsov?
06:03 15/09/2025
Quân sự
Haaland ghi cú đúp, Man City thắng đậm Man Utd
00:33 15/09/2025
Bóng đá Anh
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng
23:23 14/09/2025
Bản tin 113
Nghiên cứu phương án sắp xếp trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước
23:20 14/09/2025
Chính trị
Cháy kho phế liệu rộng 1.500m² ở Quảng Ngãi
23:02 14/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Trực tiếp bóng đá Man City 3-0 Man Utd: Haaland ghi cú đúp
22:29 14/09/2025
Bóng đá Anh
Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Thành phố Huế
22:22 14/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Đà Nẵng
22:21 14/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Quảng Ngãi
22:21 14/09/2025
Cần biết
Cận cảnh bàn thắng duy nhất loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
22:11 14/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 4 mới nhất
21:57 14/09/2025
Bóng đá Anh
Công Phượng vắng mặt, cựu sao HAGL ghi bàn siêu phẩm giúp đội Hạng Nhất gây sốc
21:53 14/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Quyền Thủ tướng Nepal tuyên bố chỉ tại nhiệm trong 6 tháng
21:18 14/09/2025
Thời sự quốc tế
Hành vi cố tình cán chết nữ sinh của tài xế xe bồn là hết sức tàn nhẫn, đê hèn
21:14 14/09/2025
Tin nóng
Israel ném bom vào thành phố Gaza, phá hủy ít nhất 30 toà nhà
21:11 14/09/2025
Thời sự quốc tế
Tài xế xe bồn khai cố tình kéo lê nữ sinh đến chết, đi tù không phải lo đền bù
20:46 14/09/2025
Bản tin 113