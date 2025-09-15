Đóng

Hàng rong bát nháo trước bệnh viện tại TP.HCM

(VTC News) -

Xung quanh các bệnh viện lớn ở TP.HCM, đông nghẹt những xe hàng rong bủa vây, bán đủ các loại đồ ăn, nước uống cho đến các nhu yếu phẩm, bỉm sữa…

Như Thuý
