Hà Nội nắng rát giữa mùa thu, người dân ra đường cứ ngỡ đang chính hè

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/9), Hà Nội nắng nóng 34-36°C, có nơi trên 36°C.
Nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí xuống 40-45%, trời lặng gió làm tăng cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Người dân khi ra đường đều trùm kín từ đầu đến chân để tránh nắng.
Mọi người trang bị áo chống nắng, kính râm, găng tay, khẩu trang, thậm chí mặc thêm nhiều lớp áo để chống chọi với cái nắng bỏng rát.
"Tuần trước Hà Nội mưa dày, tôi cứ nghĩ tiết trời đã dịu mát khi vào thu, nào ngờ vài ngày nay nắng lại gay gắt. Làm việc ngoài trời có cảm giác bỏng rát da, không khí oi bức, ngột ngạt chẳng khác nào giữa mùa hè", nam công nhân cho hay.
Để chống chọi với cái nắng gắt, các tài xế xe ôm công nghệ phải trùm kín mít từ đầu đến chân.
Giữa trưa nắng gắt, nhiều người dừng chờ đèn đỏ tranh thủ nép mình dưới những tán cây ven đường để tránh cái nóng hầm hập hắt xuống mặt đường.
Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thuỷ văn, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.
Chuyên gia dự báo đợt nắng nóng không kéo dài. Ngày mai (6/9), nhiệt độ cao nhất tại nội thành Hà Nội giảm còn 34°C, dưới ngưỡng nắng nóng.