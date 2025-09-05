Hà Nội nắng rát giữa mùa thu, người dân ra đường cứ ngỡ đang chính hè

"Tuần trước Hà Nội mưa dày, tôi cứ nghĩ tiết trời đã dịu mát khi vào thu, nào ngờ vài ngày nay nắng lại gay gắt. Làm việc ngoài trời có cảm giác bỏng rát da, không khí oi bức, ngột ngạt chẳng khác nào giữa mùa hè", nam công nhân cho hay.