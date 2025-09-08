Gừng có tác dụng gì với cơ thể?

Gừng chứa hoạt chất gingerol giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng kinh, hạ cholesterol và bảo vệ tim mạch, não bộ.

Chứa hoạt chất gingerol - hợp chất quý cho sức khỏe

Gừng từ lâu được sử dụng trong các bài thuốc dân gian. Hợp chất gingerol trong gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Giảm buồn nôn, đặc biệt trong thai kỳ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, gừng giúp giảm buồn nôn sau phẫu thuật, trong quá trình hóa trị và hiệu quả nhất là với tình trạng ốm nghén. Liều 1-1,5 gam gừng mỗi ngày có thể giúp giảm triệu chứng, tuy nhiên phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Hỗ trợ giảm cân

Các nghiên cứu ở cả người và động vật chỉ ra gừng có thể giúp giảm cân, cải thiện chỉ số BMI và vòng eo. Cơ chế được cho là nhờ khả năng tăng tiêu hao năng lượng và giảm viêm.

Củ gừng tươi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giảm triệu chứng viêm xương khớp

Gừng giúp giảm đau và cứng khớp, đặc biệt ở người bị thoái hóa khớp gối. Một số nghiên cứu còn ghi nhận hiệu quả khi kết hợp gừng với quế và dầu mè dùng ngoài da.

Ổn định đường huyết, hỗ trợ tim mạch

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy, gừng có thể giúp hạ đường huyết, giảm chỉ số HbA1c và cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch. Dù kết quả đầy hứa hẹn, song cần thêm nghiên cứu để khẳng định.

Cải thiện tiêu hóa, giảm khó tiêu

Gừng thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, nhờ đó giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Các nghiên cứu ghi nhận hiệu quả rõ rệt ở cả người khỏe mạnh và bệnh nhân rối loạn tiêu hóa.

Giảm đau bụng kinh

Gừng được chứng minh có tác dụng giảm đau bụng kinh tương đương với một số loại thuốc giảm đau thông thường.

Hạ cholesterol xấu (LDL)

Một số nghiên cứu cho thấy, gừng có thể làm giảm cholesterol LDL, cholesterol toàn phần và triglycerid - các yếu tố liên quan bệnh tim mạch.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhờ chứa nhiều gingerol, gừng được nghiên cứu về khả năng ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, bằng chứng hiện còn hạn chế.

Bảo vệ não bộ

Hoạt chất trong gừng giúp chống viêm, chống oxy hóa, có thể làm chậm suy giảm nhận thức và hỗ trợ cải thiện trí nhớ, phản xạ ở người trung niên.

Kháng khuẩn, kháng virus

Chiết xuất gừng có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh răng miệng, đồng thời có khả năng chống lại virus gây nhiễm trùng hô hấp.

Từ gia vị quen thuộc, gừng đã chứng minh nhiều lợi ích với sức khỏe - từ hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau, điều hòa đường huyết đến bảo vệ tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng liều lượng và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt với phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh lý nền.