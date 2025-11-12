Gian nan mở đường tạm qua cung đèo D'ran bị sạt lở ở Lâm Đồng

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đèo D’ran (Lâm Đồng) vào tối 28/10 và có lệnh phong tỏa của chính quyền địa phương, một số người dân khu vực Trạm Hành, phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tự nguyện cùng nhau mở một tuyến đường tạm băng qua rẫy cà phê và rừng thông nhằm giải quyết nhu cầu đi học của học sinh và công việc thu hoạch, vận chuyển nông sản của các hộ dân đang vào mùa cao điểm.
Hiện nay, quốc lộ 20 đoạn qua cầu Treo trên đèo D'ran đang bị phong tỏa, các phương tiện không thể qua lại nơi này.
Việc mở đường tạm được bắt đầu từ tối 29/10 với các phương tiện thô sơ như dao, cuốc, xẻng. Từ vị trí cách khu vực sạt lở khoảng 500m về phía Trạm Hành, người dân quyết định mở một tuyến đường mòn dài khoảng 400m vòng qua khu vực sạt lở nối với đèo D’ran tại khu vực cầu Treo, quốc lộ 20.
Tiếp đó, các thiết bị như máy xúc, xe tải nhỏ đã được huy động nhằm san gạt, đắp đất, tạo mặt bằng để người và phương tiện có thể di chuyển. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục, đường hẹp, địa hình dốc, nền đất yếu nên tuyến đường rất khó đi. Người dân phải sử dụng 3 máy cày và cử lực lượng luân phiên túc trực tại hiện trường để vận chuyển học sinh và hỗ trợ người đi xe máy vượt qua đường tạm.
Theo ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ở Tổ dân phố Trạm Hành 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt), lúc đầu việc mở đường tương đối thuận lợi, đường được rải đá dăm nhỏ, cứng cáp. Tuy nhiên, sau khi có mưa lớn, con đường trở nên lầy lội khiến người dân đi lại rất vất vả và người dân phải liên tục gia cố, sửa chữa.
Từ khi có con đường tạm, rau củ từ khu vực Đơn Dương được vận chuyển liên tục cung cấp cho khu vực Xuân Trường - Đà Lạt.
Người dân từ Phan Rang mang hải sản lên Xuân Trường - Đà Lạt bán bày tỏ sự cảm kích người dân khu vực đã mở con đường tạm, giúp mọi người rút ngắn khoảng cách đi lại.
Người phụ nữ này cho biết nhà bà ở Khánh Hòa. Nhiều ngày qua muốn lên Đà Lạt nhưng đèo D'ran sạt lở nên bà không đi được. Nhờ con đường tạm của người dân nên bà và gia đình thực hiện được kế hoạch.
Nhờ có con đường tạm, khoảng cách từ phường Xuân Trường - Đà Lạt đi Đơn Dương hoặc Phan Rang được rút ngắn đáng kể.
Ông Lê Trung Hiếu (42 tuổi, ở khu vực Trạm Hành) cho biết, hơn 10 ngày qua, những chiếc máy cày, máy xúc nhỏ của mọi người ở đây được huy động để làm việc hết công suất. Nhà nào có máy móc gì thì đều mang ra để phục vụ công trình "bất đắc dĩ" này với mong muốn cho bà con đi lại thuận tiện hơn.
Sau những ngày mưa, con đường sình lầy dữ dội khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Minh Dương mang máy xúc của gia đình vào hiện trường để xúc đất, đá vận chuyển đến những nơi sình lầy và san lấp giúp bà con đi lại thuận tiện.
Những xe đất, đá nhỏ được vận chuyển đến những nơi lầy lội để người dân san lấp.
Mặc dù con đường tạm vẫn còn khó đi nhưng đối với bà con, việc người dân nơi đây mở được con đường tắt này đã khiến việc đi lại của mọi người thuận lợi hơn rất nhiều. Ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khởi.
Mỗi ngày, có đến hàng ngàn lượt xe qua lại con đường này.
Những hộ dân sống xung quanh khu vực sạt lở tiếp tế thực phẩm, nước cho các "chiến hữu" đang mở đường.
Gương mặt rạng rỡ của ông Nguyễn Thành Trung và Lê Trung Hiếu - những người dân sống ở Trạm Hành nhiệt tình ngày đêm mở đường giúp bà con đi lại.
Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, địa phương tiếp tục cử lực lượng túc trực tại chỗ để hỗ trợ bà con đi lại an toàn. Hiện nay, phường đã làm việc với Ban 85 (Bộ Xây dựng) để khắc phục sạt lở đèo D'ran và cung cấp đá cho người dân làm con đường nhỏ xuyên rừng giúp người dân đi lại thuận tiện.
Con đường xuyên rừng tấp nập xe cộ mỗi ngày.
Sau khi đèo D'ran sạt lở, giá hàng hóa, rau củ tăng cao. Nhờ những người dân mở đường tạm, giá cả các loại rau đã hạ nhiệt. Đây là việc làm rất ý nghĩa của các hộ dân gần đèo D'ran.