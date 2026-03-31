Gian lận ở cuộc thi 'Đấu trường VioEdu': Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Liên quan đến thông tin cuộc thi “Đấu trường VioEdu” tổ chức tại Hà Nội thiếu minh bạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố về việc rà soát việc tổ chức cuộc thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thực hiện văn bản số 1915 ngày 5/5/2017 về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông và văn bản số 5814 ngày 7/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không chỉ đạo tổ chức cuộc thi "Đấu trường VioEdu".

Giám thị ra vào khu vực thi, hỗ trợ thí sinh làm bài thi. (Ảnh: BTC Đấu trường VioEdu)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi "Đấu trường VioEdu" tại các trường học trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có); không sử dụng kết quả cuộc thi “Đấu trường VioEdu” để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi “Đấu trường VioEdu” cấp khu vực vào ngày 18/3 tại Hà Nội, qua hệ thống camera, Ban tổ chức phát hiện những hình ảnh tiêu cực tại một số phòng thi. Một số phòng thi bị ghi nhận có dấu hiệu cố tình đặt camera sai vị trí nhằm tạo “góc khuất” để can thiệp vào bài làm của thí sinh…