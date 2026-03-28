Giá vàng hôm nay 28/3: Trong nước và thế giới cùng tăng

Giá vàng thế giới thế sáng nay tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước. Tuần này, giá vàng cố gắng bám trụ ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD/ounce lâu nhất có thể, nhưng hàng loạt phát biểu mang tính bi quan từ các ngân hàng trung ương cùng triển vọng u ám của cuộc chiến Iran đã trở thành “giọt nước tràn ly”. Khi mọi thứ lắng xuống, kim loại quý này đã đánh mất hơn 10% giá trị.

Thị trường kim loạt quý đầu tuần dao động ổn định quanh vùng 5.000 USD nhưng bất ngờ lao dốc mạnh khi phá vỡ mốc hỗ trợ 4.970 USD, mất hơn 120 USD chỉ trong vài giờ. Áp lực tiếp tục gia tăng sau phát biểu của Chủ tịch Fed, kéo giá xuống gần 4.800 USD và sau đó rơi sâu về 4.538 USD trong phiên châu Á.

Dù có nhịp hồi lên 4.733 USD, vàng không giữ được đà và tiếp tục giảm mạnh, xuyên thủng mốc 4.500 USD. Kết tuần, giá vàng chốt quanh 4.477 USD, ghi nhận một trong những tuần giảm mạnh nhất gần đây.

Giá vàng trong nước vfa thế giới sáng nay cùng tăng. (Ảnh minh họa)

Kết quả khảo sát của Kitco News cũng cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản tiêu cực trong ngắn hạn. Áp lực bán gia tăng sau khi các ngân hàng trung ương phát đi tín hiệu cứng rắn hơn với chính sách tiền tệ, trong khi các yếu tố địa chính trị chưa đủ sức tạo lực đỡ như kỳ vọng.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng nhịp giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn. Theo các chuyên gia, nền tảng hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi, khi rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị còn hiện hữu. Những yếu tố này có thể sớm kéo dòng tiền quay trở lại với kim loại quý trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, và giá vàng có thể tiếp tục lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn, thậm chí quanh mốc 4.000 USD/ounce nếu áp lực bán duy trì. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng với các quyết định ngắn hạn, đặc biệt khi chênh lệch giá mua - bán trong nước vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh các rủi ro kinh tế và địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,6 triệu đồng và bán ra 171,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức mức 4.433 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục rất nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động tiền tệ và các diễn biến địa chính trị.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất của mình, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết vàng đã cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản quan trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho thị trường tài chính. Đồng thời, tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.