Đóng

Giá vàng bật tăng, lập kỷ lục mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.585 USD/ounce, tăng 40,7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, tương đương mức tăng 1,15%.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới