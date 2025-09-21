Đóng

Gia đình bị đào xới mộ ở Hưng Yên: 'Đau đớn, cụ mới an táng 2 năm'

(VTC News) -

Dư luận phẫn nộ vụ máy xúc đào nghĩa trang ở Hưng Yên, khiến mộ phần mới an táng bị xâm phạm, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình.

Hà Dương
