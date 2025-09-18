Fed giảm lãi suất 0,25%, tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam?

(VTC News) -

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, động thái của Fed sẽ giúp giảm áp lực cho thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu tích cực để Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại với lãi suất hấp dẫn, góp phần giúp các doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh vào thời điểm cuối năm.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân phân tích: Việc Fed cắt giảm lãi suất với mức 25 điểm phần trăm (0,25%) đã được dự báo trước và cũng là mong muốn chung của các nước trên thế giới. “Mỹ đã duy trì mức lãi suất cao suốt từ tháng 12/2024 nên các nước rất mong chờ lần giảm lãi suất này. Với nước Mỹ, động thái này sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế của chính họ đang gặp khó khăn khi đối diện với tình trạng thất nghiệp gia tăng. Vì thế Fed đã đủ cơ sở để giảm lãi suất và theo tôi sẽ còn giảm nữa trong thời gian tới”, ông Ngân nói.

Với nền tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam, ông Ngân cho rằng cũng sẽ chịu tác động theo hướng tích cực vì USD là đồng tiền phổ biến: "Trước mắt, điều này sẽ tác động đến tỷ giá, làm giảm áp lực tỷ giá tăng cao, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kéo giảm lãi suất của tiền đồng Việt Nam trong thời gian tới. Đây là tín hiệu rất tích cực”.

Theo chuyên gia, Fed giảm lãi suất sẽ giúp giảm áp lực cho thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận định rằng việc Fed hạ lãi suất chủ yếu sẽ mang đến những tác động tích cực đến tỷ giá, lãi suất, xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Thứ nhất, Fed giảm lãi suất sẽ kích cầu tiêu dùng, đầu tư, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và người dân Mỹ, qua đó thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Đồng thời đẩy dòng vốn FDI vào thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, USD sẽ giảm giá, làm giảm sức ép tỷ giá USD/VND. Tỷ giá hạ nhiệt sẽ góp phần giảm chi phí nhập khẩu.

Thứ ba, động thái của Fed sẽ góp phần làm giảm chi phí vốn nợ và đầu tư bằng ngoại tệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, chi phí vốn vay của Chính phủ và doanh nghiệp FDI bằng ngoại tệ cũng giảm một phần.

Thứ tư, Fed giảm lãi suất sẽ tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán và dòng vốn đầu tư, nhất là đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Cũng nêu nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - CEO khoa tài chính ngân hàng trường đại học Nguyễn Trãi - cho biết, việc Fed giảm 25 điểm cơ bản và còn có khả năng tiếp tục hai đợt giảm nữa trong năm nay báo hiệu một chu kỳ nới lỏng tài chính toàn cầu.

“Đây không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật mà là thông điệp chuyển hướng, cho thấy chi phí vốn quốc tế đang bước vào giai đoạn "mềm" hơn. Với các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, đây là một “cửa sổ cơ hội” để ổn định tỷ giá và mở rộng dư địa tăng trưởng”, ông Huy nói.

Phân tích cụ thể hơn, ông Huy cho biết, trong bối cảnh Fed giảm lãi suất, đồng USD và lãi suất toàn cầu sẽ hạ "nhiệt" giúp giảm áp lực duy trì lãi suất cao trong nước.

“Ngân hàng sẽ có điều kiện hạ lãi suất cho vay, từ đó kích thích cả cung lẫn cầu tín dụng. Mặt bằng lợi suất thấp thường khuyến khích dòng vốn tìm đến các thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, thanh khoản dồi dào sẽ củng cố nền tảng cho hệ thống ngân hàng, tạo thuận lợi để mở rộng tín dụng”, ông Huy nhận định.

Về mặt tâm lý và kỳ vọng, ông Huy cho biết, khi chi phí vay giảm, doanh nghiệp và hộ gia đình có xu hướng mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư và tiêu dùng.

“Việc kỳ vọng lãi suất ổn định hoặc giảm thêm sẽ thúc đẩy nhu cầu vay sớm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cũng có thể tận dụng vốn rẻ để mở rộng công suất, bổ sung vốn lưu động. Bất động sản và hạ tầng cũng sẽ có nhu cầu vốn tăng khi lãi suất thấp hơn, nhất là trong bối cảnh đầu tư công được thúc đẩy. Bên cạnh đó, tiêu dùng hộ gia đình như vay mua nhà, xe, hàng tiêu dùng có thể sôi động trở lại”, ông Huy dự báo.

Nhìn từ góc độ nguồn cung tín dụng, ông Huy cho rằng ngân hàng thương mại sẽ có điều kiện nới tiêu chuẩn tín dụng, mở rộng cho vay. Tuy nhiên, ông Huy khuyến cáo, những lợi ích từ vốn rẻ chỉ bền vững nếu gắn với sự ổn định tiền tệ, tỷ giá và lạm phát. Do đó, nên khuyến khích dòng vốn chảy vào sản xuất, đổi mới công nghệ và các ngành hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra chúng ta cần phối hợp chính sách tiền tệ, tài khóa và cải cách thể chế cần đi cùng nhau để biến “cửa sổ thuận lợi” thành động lực bền vững, đồng thời sử dụng công cụ giám sát để đảm bảo tín dụng mở rộng nhưng chất lượng vẫn được kiểm soát.

“Nói cách khác, Fed mở ra “cửa sổ vốn rẻ” nhưng việc Việt Nam biến nó thành đòn bẩy tăng trưởng dài hạn còn phụ thuộc vào cách chúng ta định hình dòng chảy tín dụng hôm nay”, ông Huy nói.