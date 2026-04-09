Dùng xương mác chân tái tạo hàm cho bệnh nhi 14 tuổi mắc u ác tính

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị u ác tính xương hàm dưới bằng kỹ thuật cắt u kết hợp vi phẫu tái tạo xương hàm – một can thiệp chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt.

Bệnh nhân là V.V.H.P. (14 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế), được chẩn đoán u ác tính vùng xương hàm dưới. Đây là bệnh lý phức tạp ở lứa tuổi đang phát triển, đòi hỏi điều trị không chỉ nhằm kiểm soát triệt để tổn thương ung thư mà còn phải bảo đảm phục hồi chức năng và thẩm mỹ vùng hàm mặt.

Trên cơ sở thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa nhằm xác lập phương án điều trị tối ưu.

Ekip phẫu thuật đang thực hiện kỹ thuật lấy vạt xương mác chân để thực hiện ghép vạt xương, cân cơ, da từ chân lên hàm cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật được triển khai trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, với sự phân công theo từng chuyên môn sâu, thực hiện các kỹ thuật mổ trọng yếu gồm cắt bỏ khối u, nạo vét hạch cổ, tái tạo xương hàm, lấy xương mác và vi phẫu tái tạo xương hàm dưới.

Phương pháp tiếp cận này vừa bảo đảm yêu cầu điều trị triệt để về mặt ung thư học, vừa góp phần tái lập cấu trúc giải phẫu và phục hồi chức năng vùng hàm mặt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, chức năng vùng hàm mặt được bảo đảm, khớp cắn đạt yêu cầu, độ mở miệng tốt và hình thể khuôn mặt cơ bản cân đối. (Ảnh: BVCC)

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, điểm nổi bật của ca bệnh là việc ứng dụng công nghệ số và công nghệ 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật. Từ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, ekip thực hiện mô phỏng 3D, xây dựng kế hoạch phẫu thuật ảo và thiết kế máng hướng dẫn in 3D cá thể hóa, qua đó nâng cao độ chính xác trong tạo hình và tái tạo, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian phẫu thuật và cải thiện hiệu quả phục hồi sau mổ.

Đến sáng 9/4, tình trạng người bệnh ổn định, hồi phục tốt. Đánh giá bước đầu cho thấy chức năng vùng hàm mặt được bảo đảm, khớp cắn đạt yêu cầu, độ mở miệng tốt và hình thể khuôn mặt cơ bản cân đối.