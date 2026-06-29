(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 29/6 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng. Trong khi đó, về chiều tối và đêm, nhiều địa phương có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37°C, có nơi vượt 37°C.

Ban ngày trời nắng nóng, nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt khiến cảm giác oi bức kéo dài. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28°C. Phía Bắc có nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Phía Nam phổ biến từ 32-35°C, cục bộ có nơi trên 35°C.

Ban ngày trời nhiều mây xen nắng, khu vực phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, trong khi phía Nam xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đến chiều tối, nhiều nơi có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết tương đối dịu hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C.

Trong ngày, khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/6: Nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay

Dưới đây là cập nhật dự báo thời tiết các khu vực tại miền Trung hôm nay

Thời tiết từ Thanh Hóa Đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37°C, có nơi trên 37°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất tại Phía Bắc từ 35-37°C, có nơi trên 37°C; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35°C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nắng nóng và mưa dông nguy hiểm

Người dân được khuyến cáo hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, mưa dông xuất hiện vào chiều tối có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc gần biển quảng cáo nhằm bảo đảm an toàn.

Dự báo trong vài ngày tới, khu vực miền Trung vẫn duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Chiều tối và đêm tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở nhiều nơi, nhất là khu vực miền núi và trung du.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch đi lại, sản xuất và phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.