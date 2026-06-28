(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Nam Bộ trong ngày 28/6 có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt tương đối cao, một số khu vực xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực dao động 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C. Một số nơi có thể vượt ngưỡng 35°C, gây cảm giác oi bức, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực ít cây xanh.

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay được dự báo có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C.

Đến chiều tối và tối, TP.HCM khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường thấp trũng và ảnh hưởng đến giao thông giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 28/6: Cảnh báo mưa rào và dông chiều tối

Dự báo từ chiều tối 28/6, nhiều địa phương tại Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có khả năng ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn.

Các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước có thể xuất hiện các ổ mây dông phát triển mạnh vào cuối ngày. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ cũng được dự báo có mưa dông trên diện rộng vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 28/6

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Nam hôm nay

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay 28/6

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34°C, có nơi trên 35°C.

Trời có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35°C.

Trời có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông tại Nam Bộ khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, cây xanh và hệ thống điện.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm bợ khi xuất hiện dông sét. Đồng thời, các phương tiện tham gia giao thông trên sông nước cũng cần chú ý đề phòng gió mạnh và mưa lớn làm giảm tầm nhìn.

Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và di chuyển, nhất là vào khung giờ chiều tối khi mưa dông có khả năng xuất hiện bất ngờ.