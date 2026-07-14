Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 14/7: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Trung hôm nay

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 14/7 cho thấy thời tiết giữa các khu vực tiếp tục có sự phân hóa với những diễn biến thời tiết khác nhau.

Trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng thì khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Cao nguyên Trung Bộ được cảnh báo xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và đi lại.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C. Thời tiết trong ngày phổ biến có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt khá cao khiến thời tiết oi nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Người dân sinh sống tại vùng núi, ven sông, khu vực trũng thấp cần đề phòng ngập úng cục bộ và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết miền Trung hôm nay 14/7: Ban ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28°C, cao nhất 32-35°C, có nơi vượt 35°C. Thời tiết chủ đạo trong ngày là có mây, trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, giúp nền nhiệt giảm nhẹ.

Mặc dù lượng mưa không lớn, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời, đánh bắt hải sản ven bờ và giao thông.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ ngày 14/7

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục là nơi có diễn biến thời tiết phức tạp nhất trong khu vực miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23°C, cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C. Dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, trong đó cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua các tuyến đường đèo dốc hoặc khu vực có địa hình phức tạp.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 14/7, các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Cao nguyên Trung Bộ và một số nơi ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông và sạt lở ở khu vực đồi núi.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo khi có dông. Đồng thời cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án phòng tránh, nhất là đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông và du lịch trong mùa mưa bão.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết mưa dông vào chiều tối và đêm tại miền Trung vẫn có khả năng duy trì trong những ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện khí quyển thuận lợi cho đối lưu phát triển. Người dân cần cập nhật liên tục các bản tin để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.