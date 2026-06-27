(VTC News) -

Thời tiết miền Bắc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc ngày 27/6 mưa dông xuất hiện trở lại vào chiều tối và đêm.

Nhiều địa phương ở vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, trong khi khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32°C. Trời có mây, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối đến đêm mưa dông gia tăng trên diện rộng.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ cùng độ ẩm lớn là điều kiện thuận lợi để hình thành các đám mây đối lưu mạnh, gây mưa dông về chiều tối và đêm.

Tại Hà Nội nền nhiệt dễ chịu hơn so với giai đoạn nắng nóng gay gắt trước đó. Ban ngày trời có nắng, tuy nhiên từ chiều tối đến đêm, khả năng xuất hiện mưa rào và dông tăng lên, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm. Tại khu vực đồi núi, người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ và vùng có địa hình dốc.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 27/6: Cảnh báo mưa rào và dông nhiều nơi

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc sét

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong những ngày cuối tháng 6, Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa với các hiện tượng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực trung du.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét đánh, gió giật mạnh và mưa đá có thể xuất hiện bất ngờ trong cơn dông, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, công trình xây dựng và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh những cơn mưa dông bất ngờ. Đồng thời hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro do sét và gió giật mạnh gây ra.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 26/6

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tại miền Bắc hôm nay

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31°C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay 26/6

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26°C, có nơi dưới 23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31°C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32°C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân khu vực miền Bắc tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật liên tục trong ngày. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với mưa lớn cục bộ, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.