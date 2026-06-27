Dự báo thời tiết 27/6: Miền Bắc mưa dông, miền Trung oi bức trước khi dịu nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/6/2026

Ngày 27/6, thời tiết từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Cùng ngày, Thanh Hóa, Nghệ An cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Miền Bắc sáng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngày 28/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C. Từ khoảng 29-30/6, nắng nóng ở các địa phương này dịu dần.

Trong khi nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ thì Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa. Cụ thể, sáng 27/6, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/6/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Thanh Hóa nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trong đó, phía Nam nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.