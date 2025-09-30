Đón Trung Thu, săn ảnh cùng 'Siêu Trăng' 10 m tại Nam Long II Central Lake

(VTC News) -

Mặt trăng tròn từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự viên mãn, đoàn tụ và tràn đầy năng lượng. Trong văn hóa dân gian, ánh trăng gắn liền với Tết Trung Thu – dịp lễ của niềm vui sum vầy và những ký ức tuổi thơ ấm áp, đồng thời cũng hiện diện trong tín ngưỡng thờ cúng thần Mặt Trăng như lời tri ân trời đất về mùa màng bội thu và sự gắn kết gia đình.

Tại Nam Long II Central Lake, biểu tượng “Mặt trăng khổng lồ” đã tái hiện hình ảnh trăng tròn rực rỡ, mang đến cho cư dân và du khách một trải nghiệm độc đáo. Khi ánh trăng khổng lồ với chiều cao hơn 10 mét phản chiếu xuống mặt hồ 3ha, cả không gian bừng sáng, trở thành một điểm đến có “1-0-2” tại vùng đất Tây Đô.

Cần Thơ rực rỡ với mặt trăng khổng lồ.

Từ khi “Mặt trăng khổng lồ” được thắp sáng, khu vực quanh hồ thu hút đông đảo gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách. Trẻ em thích thú chạy nhảy vui đùa dưới ánh trăng lung linh, các bạn trẻ tạo dáng check-in, livestream trên mạng xã hội; người lớn thong thả tản bộ, tìm lại ký ức tuổi thơ với những đêm trăng rằm bên dòng sông quê.

Không gian độc đáo, tinh tế và lấp lánh sắc màu miền Tây Nam Bộ sông nước, trở thành tọa độ check-in không thể bỏ lỡ của mùa Trung Thu năm nay, thu hút đông đảo người dân Cần Thơ cùng du khách từ Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP.HCM.

Chị Lan Anh đến từ Cần Thơ chia sẻ: “Gia đình tôi đưa hai con nhỏ đi chơi dịp cuối tuần, không ngờ trúng ngay dịp xuất hiện mặt trăng khổng lồ. Năm nay, với các con, Trung Thu thật ấn tượng và đặc biệt vì được vui chơi ở một nơi thơ mộng như trong truyện cổ tích. Hình ảnh này chắc chắn sẽ trở thành một phần ký ức tuổi thơ trong trẻo mà sau này các con luôn nhớ về.”

Cư dân và du khách hào hứng “check in” biểu tượng mặt trăng khổng lồ độc đáo tại Cần Thơ.

Những năm gần đây, Cần Thơ dần trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước trong hành trình khám phá miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh thưởng thức ẩm thực sông nước, dạo chợ nổi, du khách còn tìm đến những trải nghiệm văn hóa, giải trí mới mẻ giữa lòng thành phố mở rộng và đổi thay từng ngày.

Trong bức tranh ấy, sự hiện diện của khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake cũng như biểu tượng “Mặt trăng khổng lồ” mùa Trung thu đã mang đến một “món ăn tinh thần” ý nghĩa, giàu bản sắc, góp phần định hình hình ảnh Cần Thơ – một đô thị hiện đại, năng động, đầy sức sống của toàn vùng Tây Nam Bộ.

Ngay giữa trung tâm hành chính mới của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake – khu đô thị tích hợp quy mô 43,8 ha – được xem như hình mẫu đô thị hiện đại và là niềm tự hào của người dân thành phố. Hơn 60% diện tích được ưu tiên cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo một không gian sống sinh thái hiếm có. Bên trong khu đô thị, hệ tiện ích nội khu đồng bộ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư: Trường học, khu y tế, trung tâm thương mại, khu thể thao…

Điểm nhấn nổi bật nhất là công viên hồ trung tâm rộng 3 ha, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng như chiếu phim ngoài trời, chèo thuyền, lễ hội văn hóa… Những sự kiện này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn gắn kết cư dân, thu hút du khách, đưa Nam Long II Central Lake trở thành điểm hẹn văn hóa – giải trí đặc sắc của thành phố.

Không chỉ là công trình nghệ thuật, “Siêu Trăng” còn là công trình mang đến sự gắn kết cho cộng đồng cư dân Nam Long II Central Lake nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.

Công trình “Mặt trăng khổng lồ” đã thắp sáng mùa Trung thu, đồng thời thắp lên sức sống mới cho đời sống cộng đồng tại Cần Thơ. Trong bối cảnh thành phố mở rộng và định hướng phát triển bền vững, hình ảnh mặt trăng khổng lồ trên hồ trung tâm tại Nam Long II Central Lake đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, của bản sắc miền Tây Nam Bộ trong không gian đô thị hiện đại, minh chứng cho tầm nhìn kiến tạo cộng đồng bền vững của Nam Long.