Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rào và dông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc.

Từ đêm nay 31/3 đến sáng 1/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ mưa to trên 40mm.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 1/4 Bắc Bộ trời chuyển mát, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng.

Ngoài ra, từ đêm 31/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5 và có mưa rào và dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng thì ngày 1-2/4, miền Đông Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí dao động 40-45%, càng làm gia tăng cảm giác khô nóng, oi bức.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/4 đến ngày 10/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, trong đó, ngày 3/4 nắng nóng cục bộ.

Khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo (khoảng 8-10/4), miền Bắc khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Gia Lai ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 3/4 và khoảng 2-3 ngày cuối có thể nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng.

"Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý.