Theo đề xuất của Cục Hàng không, toàn bộ chuyến bay nội địa sẽ được giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay và 20% phí cất, hạ cánh tại các sân bay trên cả nước, dự kiến áp dụng đến hết 30/6 nếu được thông qua.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng và cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn vừa qua đã giúp các hãng hàng không giảm bớt áp lực chi phí.

Trong khi đó, các doanh nghiệp gồm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đang được hưởng chính sách giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay với thời hạn áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Cục Hàng không tính toán dự kiến trong năm 2026, số phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay VATM được giảm khoảng 69 tỷ đồng; nhóm các doanh nghiệp cảng gồm: ACV được giảm khoảng 132 tỷ đồng; Vân Đồn và Phú Quốc được giảm khoảng 8 tỷ đồng.

Đề xuất sân bay giảm 15 - 20% giá dịch vụ hàng không.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, Cục Hàng không đề xuất chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa; giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa với thời gian áp dụng trong 3 tháng (đến ngày 30/6/2026).

Với đề xuất nêu trên, Cục Hàng không dự kiến tác động đến doanh thu của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) giảm khoảng 30 tỷ đồng; doanh thu của ACV (doanh thu hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý) giảm khoảng 45,6 tỷ đồng; doanh thu của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn giảm khoảng 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo số liệu báo cáo của ACV, đối với hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giai đoạn 2023 - 2025, tỷ lệ chi phí/doanh thu trung bình khoảng 52%, chênh lệch thu chi nộp ngân sách Nhà nước trung bình khoảng 1.353 tỷ đồng/năm.

"Như vậy, chính sách giảm giá như trên cơ bản tác động không đáng kể đến cân đối thu chi của hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý", Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp và cân đối, đảm bảo hài hòa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng ban hành chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi đến và 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa đến hết ngày 30/6/2026.

Trong một diễn biến khác, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h00 từ ngày 25/4/2026 đến 5/5/2026 tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng máy bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Qua đó góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ sắp tới.