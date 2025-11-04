Đắk Lắk cho học sinh ven biển nghỉ học tránh bão Kalmaegi

(VTC News) -

Tối 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến UBND các xã, phường, các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh ảnh hưởng bão số 13.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo toàn bộ cơ sở giáo dục ở các địa phương ven biển cho học sinh nghỉ để phòng, tránh bão số 13.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) và hoàn lưu bão, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn bộ các xã, phường ven biển gồm: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và một số xã, phường lân cận thông báo đến phụ huynh, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết 7/11.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị nghỉ học tổ chức dạy bù, đảm bảo nội dung chương trình vào thời gian thích hợp. Đồng thời, các trường học, cơ sở giáo dục thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh, chính quyền địa phương trong việc quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 13, tình hình mưa lũ, ngập úng cục bộ khu vực đô thị, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão qua các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn. Qua đó, kịp thời thông tin đến học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động thuộc đơn vị quản lý nhằm nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Các đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống – rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm an toàn trước khi có bão, lũ lụt.