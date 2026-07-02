Đại học Huế bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường thành viên

(VTC News) -

Chiều 2/7, Đại học Huế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Đồng thời, tạo nền tảng để Đại học Huế phát triển theo định hướng trở thành Đại học Quốc gia.

Đại học Huế bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Các viên chức quản lý các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế được bổ nhiệm gồm: Trường Đại học Y - Dược có 1 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng; Trường Đại học Khoa học có 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng; Trường Đại học Kinh tế có 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng; Trường Đại học Luật có 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng; Trường Đại học Ngoại ngữ cũng có 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng. Trường Đại học Sư phạm có 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hà làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

Trường Đại học Nông Lâm có 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng; Trường Đại học Nghệ thuật có 1 phó hiệu trưởng; Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin có 1 viện trưởng; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có 1 quyền giám đốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đề nghị đội ngũ lãnh đạo mới phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.