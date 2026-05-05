Đà Nẵng bùng nổ du lịch dịp lễ, Đảo Ngọc đón 'cơn mưa' booking trước ngày ra mắt

Đáng chú ý, xu hướng “du lịch kết hợp khảo sát đầu tư” ngày càng rõ nét, khi nhiều du khách vừa đi nghỉ dưỡng, vừa tìm hiểu các dự án “hot” như Vinhomes Hải Vân Bay. Minh chứng là “cơn mưa” booking mà khu Đảo Ngọc ghi nhận trước thềm sự kiện kick-off (ngày 5/5) và ráp căn (ngày 10/5).

Du lịch kết hợp đầu tư: Giao dịch bứt tốc trong kỳ nghỉ lễ

Theo số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ vừa qua, Đà Nẵng ghi nhận gần 1,46 triệu lượt khách, trong đó có hơn 621.000 lượt khách quốc tế với khoảng 1.460 chuyến bay hạ cánh trong 9 ngày cao điểm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.727 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ.

Dòng khách đổ về liên tục đã trực tiếp chuyển hóa thành dòng tiền tại chỗ. Nhờ đó, Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về bất động sản dòng tiền.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ năm nay xuất hiện xu hướng nhiều du khách kết hợp nghỉ dưỡng với tham quan, tìm hiểu các dự án quy mô tại Đà Nẵng. Trong đó, Vinhomes Hải Vân Bay trở thành điểm đến thu hút số lượng lớn khách quan tâm. Đặc biệt, từ ngày 1/5, việc tuyến VinBus được triển khai miễn phí nhằm kết nối trung tâm thành phố tới dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận và đánh giá cơ hội đầu tư.

Vinhomes Hải Vân Bay trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ.

Song song, chuỗi livestream xuyên lễ cũng góp phần khuấy động thị trường. Các phiên phát sóng được xây dựng như hành trình trải nghiệm trực tuyến, duy trì độ phủ liên tục và thu hút lượng lớn người theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh và thúc đẩy lượng booking tăng lên rõ rệt.

Được biết, càng tiến gần thời điểm kick-off (ngày 5/5) và ráp căn (ngày 10/5), tốc độ booking tăng nhanh, đặc biệt ở những sản phẩm có vị trí đẹp và khả năng khai thác ngay.

“Tôi chưa bao giờ thấy khách quyết định nhanh đến thế trong một kỳ nghỉ lễ. Riêng Đảo Ngọc, lượng quan tâm tăng vọt trước giờ G”, anh Hoàng Sơn, một chuyên viên kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng, cho biết.

Tâm điểm mới Tây Bắc Đà Nẵng: Đảo Ngọc hút “cả khách lẫn dòng tiền”

Nếu như 10 năm trước, du lịch Đà Nẵng gắn với trục phía Đông và những bãi tắm công cộng, thì nay bản đồ du lịch của thành phố đáng sống đã dịch chuyển rõ rệt về phía Tây Bắc.

Nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, Vinhomes Hải Vân Bay nói chung và khu Đảo Ngọc nói riêng sở hữu mặt biển trong vịnh biệt lập. Yếu tố khó sao chép này không chỉ tạo lợi thế cảnh quan mà còn quyết định khả năng thu hút và giữ chân dòng khách, đặc biệt với các mô hình lưu trú và dịch vụ cao cấp.

Đảo Ngọc sở hữu mặt biển trong vịnh biệt lập và pháp lý sổ đỏ lâu dài.

Từ lợi thế vị trí, Đảo Ngọc tiếp tục gia tăng sức hút khi nằm trong lõi vận hành của hệ sinh thái giải trí - nghỉ dưỡng - thương mại quy mô lớn. Điểm tựa quan trọng cho khả năng vận hành quanh năm là tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á - VinWonders Hải Vân Bay, dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Khi đi vào hoạt động, “thiên đường giải trí” này sẽ thu hút lượng khách quy mô lớn, giúp tạo dòng người liên tục. Cùng với hệ thống resort 5 sao và phố đi bộ Emerald Boulevard, Đảo Ngọc sẽ trở thành điểm đón khách trực tiếp, tạo ra lưu lượng tiêu dùng lớn và liên tục ngay tại chỗ.

Đảo Ngọc sẽ là tâm điểm giải trí - du lịch - nghỉ dưỡng mới của Đà Nẵng.

Với thiết kế tối ưu hóa công năng, mỗi mét vuông tại Đảo Ngọc hướng tới khả năng khai thác hiệu quả. Tại đây, các căn thấp tầng đầy đủ nội thất dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027 cho phép đưa vào vận hành ngay, đón trọn dòng khách hiện hữu. Trong khi đó, các sản phẩm bàn giao thô tạo dư địa cá nhân hóa mô hình kinh doanh, từ lưu trú, ẩm thực đến dịch vụ trải nghiệm, phù hợp với những nhà đầu tư muốn tối ưu biên lợi nhuận dài hạn.

Bên cạnh đó, kiến trúc cũng đóng vai trò nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách. Cảm hứng từ Costa Smeralda với các phong cách Địa Trung Hải, tân cổ điển và hiện đại xanh không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ mà còn phù hợp với đa dạng mô hình dịch vụ.

Bài toán tài chính cũng được thiết kế theo hướng giảm áp lực ban đầu và hỗ trợ vận hành. Với dòng sản phẩm bàn giao thô, nhà đầu tư chỉ cần khoảng 20% vốn ban đầu, trong khi chi phí xây dựng được giãn tới 18 tháng, tạo khoảng đệm cần thiết để chuẩn bị phương án khai thác. Đáng chú ý, mức giá chỉ từ khoảng 5,5 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại) mở ra cơ hội hiếm có sở hữu tài sản vịnh biển sổ đỏ lâu dài trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Đặc biệt, chính sách cố định lãi suất chỉ 0-6%/năm trong tối đa 5 năm giúp nhà đầu tư kiểm soát hoàn toàn chi phí vốn, hạn chế rủi ro biến động.

Sự chuyển mình của khu vực cùng sự trỗi dậy của những tọa độ như Đảo Ngọc đang “vẽ” lại chân dung của những nhà đầu tư thông thái ở Đà Nẵng. Đó là những chủ nhân không chỉ tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng thuần túy mà là một “cỗ máy sinh lời” bền vững, một dòng tài sản có giá trị thực, được bảo chứng bởi uy tín của chủ đầu tư và tiềm năng vô hạn của vùng đất mới.