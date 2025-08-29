CSGT TP.HCM dùng flycam giám sát, trực 24/24 dịp lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Chiều 29/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), cho biết đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM ban hành kế hoạch tổng thể, huy động toàn bộ lực lượng tập trung tại các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay và những khu vực vui chơi giải trí nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, TP.HCM huy động toàn bộ lực lượng CSGT, sử dụng flycam và camera giám sát để kiểm soát hơn 300 điểm có nguy cơ ùn tắc trong dịp lễ 2/9.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, qua rà soát lực lượng chức năng ghi nhận thành phố hiện có hơn 300 điểm có nguy cơ ùn tắc. Tại các vị trí này, cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp cùng công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng trật tự cơ sở tổ chức điều tiết, phân luồng để hạn chế ùn ứ kéo dài.

Ngoài hệ thống camera giám sát được kết nối trực tiếp với trung tâm, CSGT TP.HCM triển khai sử dụng flycam quan sát giao thông từ trên cao. Các thiết bị này hỗ trợ phát hiện nhanh những tình huống phát sinh, từ đó giúp công tác điều hành, xử lý kịp thời và hiệu quả hơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, từ 14h ngày 29/8, toàn bộ quân số của PC08 đã được huy động ra quân, trực chiến 24/24 tại các giao lộ trọng điểm. Mục tiêu nhằm điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm lễ.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT duy trì đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông, tai nạn hay các sự cố trên đường. Những thông tin này sẽ được xử lý và phản hồi nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người dân.

Lãnh đạo PC08 khuyến cáo người dân nên chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ luật lệ giao thông và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

“Điều này vừa giúp đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa góp phần giữ cho giao thông thành phố thông suốt trong những ngày cao điểm lễ”, ông Bình nhấn mạnh.