Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, ngày 25/3, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư đồng ý phân công, giới thiệu ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trao hoa chúc mừng ông Trần Phong

Sau khi thực hiện các quy trình có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu kín để bầu ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay ông Nghiêm Xuân Thành luân chuyển công tác về Trung ương.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Phong được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vào ngày 25/3, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Phong (52 tuổi), quê tỉnh Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Đại học Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Trần Phong từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Sau đó, ông Phong được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Vào sáng cùng ngày, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết ông Hùng là nhân sự được Trung ương giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Các quy trình bầu chức danh mới này đang được thực hiện theo quy định.