Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng

Theo An Gia, chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng là chính sách thanh toán đột phá, giúp nhà đầu tư giảm áp lực dòng tiền và gia tăng biên lợi nhuận.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 21% giá trị căn hộ theo tiến độ, tương đương khoảng 650 triệu đồng cho căn hộ có diện tích 65m2. Còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất trong 36 tháng, gồm 24 tháng trước khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà.

Đồng nghĩa, trong 3 năm đầu, người mua không phát sinh chi phí tài chính, đồng thời, được hưởng thêm gói quà tặng nội thất thiết yếu từ chủ đầu tư. Nếu khai thác cho thuê ngay khi nhận nhà với mức giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng/tháng, toàn bộ khoản thu này trở thành dòng tiền dương, tương đương 120 triệu đồng/năm.

Không gian sống tại căn hộ diện tích 65m2.

Đây là điểm nổi bật của The Gió Riverside so với phần lớn các dự án trên thị trường hiện nay. Thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng trong giai đoạn xây dựng (12-24 tháng), còn ngay sau khi bàn giao, người mua bắt đầu phải chi trả lãi vay cùng các khoản chi phí phát sinh cho việc hoàn thiện nội thất, vận hành hoặc ổn định kế hoạch khai thác cho thuê. Điều này dễ tạo áp lực tài chính khi khách hàng cần nguồn vốn lớn để đưa căn hộ vào sử dụng.

Chuyên gia nhận định, chính sách hỗ trợ 100% lãi suất đến 36 tháng giúp nhà đầu tư gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, trong khi giá trị căn hộ có xu hướng tăng và đặc biệt tăng mạnh sau khi dự án đi vào vận hành. Thời điểm chủ đầu tư kết thúc hỗ trợ lãi suất cũng được xem là “điểm rơi” hợp lý để chốt lời, khi thị trường hấp thụ tốt nguồn cung mới bàn giao. Qua đó, nhà đầu tư có thể hưởng trọn lợi nhuận từ cả cho thuê lẫn tăng giá tài sản.

Ân hạn nợ gốc 60 tháng

Bên cạnh gói hỗ trợ lãi suất 36 tháng, An Gia còn áp dụng ân hạn nợ gốc đến 60 tháng cho người mua căn hộ tháp Gió Đông.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

Chính sách cho phép khách hàng chưa phải thanh toán phần gốc trong vòng 60 tháng và duy trì được sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính cá nhân, gia đình.

Trong 2 năm đầu xây dựng dự án, khách hàng không chịu áp lực tài chính. Bước sang năm thứ 3, căn hộ được bàn giao và đi vào vận hành, khoản thu từ cho thuê có thể trở thành nguồn thu bù đắp chi phí lãi vay các năm tiếp theo. Điều này giúp cân đối dòng tiền, giảm gánh nặng tài chính thường thấy ở giai đoạn đầu sở hữu nhà.

Đến hết năm thứ 5, khi chính sách ân hạn kết thúc, khách hàng đã có khoảng thời gian đủ dài để ổn định thu nhập, tích lũy tài chính và tận hưởng giá trị gia tăng của bất động sản.

Đặc biệt, với nhiều gia đình trẻ mong muốn sở hữu căn hộ cao cấp nhưng chưa tích lũy đủ nguồn vốn lớn, chính sách tạo điều kiện để họ sớm an cư, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sống, thay vì phải chờ đợi thêm nhiều năm để tích lũy.

Giới phân tích cho rằng, sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc 60 tháng tạo thành “khoảng thời gian vàng” để cả người mua ở lẫn nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Người mua ở thực có thể sớm an cư mà không bị áp lực tài chính lớn, trong khi nhà đầu tư có thêm thời gian để tận dụng dòng tiền cho thuê và đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Chiết khấu đến 18,5%

Ngoài các chính sách trên, khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông còn được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%. Đây là mức chiết khấu hiếm có trên thị trường, tạo thêm “lớp” lợi nhuận ngay tại thời điểm giao dịch.

Phối cảnh Pool Bar trên tầng 40.

Tính toán nhanh trên căn hộ 65m², giá bán khoảng 3,1 tỷ đồng, người mua được áp dụng chiết khấu tối đa 18,5%, tương đương khoảng 570 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giúp giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai, bởi phần chiết khấu sẽ trở thành chênh lệch giá vốn khi tài sản tăng giá.

Đáng chú ý, mức chiết khấu này mang lại “vùng an toàn” lớn hơn cho khách hàng. Thực tế cho thấy, ngay cả khi giá căn hộ chưa kịp tăng mạnh, người mua vẫn được bảo toàn lợi ích nhờ đã hưởng ưu đãi gần 20% ngay từ đầu. Đây được coi là một hình thức “phòng thủ” tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và tạo tâm lý yên tâm cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Theo đại diện An Gia, các chính sách trên mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ tháp Gió Đông. Nhà đầu tư được hưởng lợi từ ba yếu tố: dòng tiền cho thuê an toàn, biên độ tăng giá vốn nhờ hạ tầng khu vực và chênh lệch giá mua ngay từ khi giao dịch. Trong khi đó, người mua để ở lại được giảm gánh nặng tài chính ban đầu, tăng khả năng tiếp cận sản phẩm cao cấp với mức chi phí hợp lý hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường hiện nay, The Gió Riverside không chỉ khẳng định lợi thế của một sản phẩm bất động sản cao cấp ven sông, mà còn cho thấy vai trò như một “giải pháp tài chính” giúp khách hàng tối ưu hóa cơ hội an cư lẫn đầu tư trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

