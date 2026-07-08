Cảnh báo mưa to và dông tại loạt tỉnh miền Bắc từ chiều tối nay

(VTC News) -

Tin mưa dông ở miền Bắc và cảnh báo lốc, sét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ chiều tối 8/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều, đêm, và sáng sớm.

Từ chiều tối nay 8/7, nhiều khu vực ở miền Bắc mưa to và dông. (Ảnh minh hoạ)

"Người dân tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh lân cận cần theo dõi sát diễn biến mưa dông, chủ động sắp xếp lịch trình đi lại phù hợp. Khi có mưa dông, người dân cần hạn chế ở ngoài trời, không trú dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc gần công trình tạm, đề phòng gió giật mạnh, sét, mưa lớn gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 9/7, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khu vực này phổ biến có mưa rào và dông, chưa ghi nhận nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 27-29°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định thời tiết từ đêm 10/7 đến ngày 18/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, trong đó, khoảng 12-13/7 và sau 16/7, mưa có xu hướng giảm.

Tại Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đêm 10-12/7, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, Quảng Trị - TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to.