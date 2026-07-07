Cận cảnh quy trình chế tạo chip bán dẫn tại phòng sạch Đại học Quốc gia TP.HCM
(VTC News) -
Thông qua quy trình chế tạo khép kín trong phòng sạch, Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến - ĐHQG TP.HCM từng bước làm chủ quy trình chế tạo chip bán dẫn cơ bản.
Đằng sau những con chip bán dẫn chỉ vài milimet là quy trình chế tạo đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, từ xử lý vật liệu, quang khắc đến kiểm tra chất lượng, cùng các thiết bị chuyên dụng trong môi trường phòng sạch.
Theo chân các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, ĐHQG TP.HCM, phóng viên Báo điện tử VTC News ghi lại những công đoạn chế tạo chip bán dẫn đang được thực hiện nhằm phục vụ nghiên cứu và đào tạo.
Viện công nghệ Vật liệu Tiên tiến (Advanced Materials Technology Institute - AMTI) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Viện Công nghệ Nano (INT) và Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR).
Viện là nơi nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, linh kiện, thiết bị và ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến. Đồng thời đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, tạo môi trường học thuật để các nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, phát triển sản phẩm.
Tại Viện AMTI, khu phòng sạch có diện tích 260 m², đạt chuẩn từ Class 100.000 đến Class 1.000, đáp ứng yêu cầu chế tạo và gia công vi linh kiện, vật liệu nano.
Theo PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung - Phó Viện trưởng Viện AMTI, trong gần 20 năm qua, với sự hỗ trợ và hợp tác của các đối tác nước ngoài, Viện đã có nhiều hoạt động nghiên cứu và đào tạo chế tạo linh kiện kích thước micro-nano, chip bán dẫn, vi hệ thống. Với gần như có đầy đủ các điều kiện của một phòng sạch chế tạo vi linh kiện bán dẫn và các thiết bị chuyên dụng đồng bộ, Viện AMTI có khả năng chế tạo những chip đơn giản.