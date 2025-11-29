Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe

Điểm duy nhất còn thi công khẩn trương là đoạn qua khu vực “biệt phủ” Võ Hà Thanh (hay còn gọi lầu Ông Phủ). Đây là công trình cổ trăm tuổi, từng bị đưa vào diện giải tỏa một phần theo quy hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị bảo tồn giá trị lịch sử – kiến trúc của biệt thự, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, thực hiện “nắn” tuyến đường để giữ nguyên công trình.