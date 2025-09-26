Đóng

Biểu tình đòi công lý cho 43 sinh viên mất tích ở Mexico

(VTC News) -

Không khí Thủ đô Mexico ngày 25/9 trở nên căng thẳng khi hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình, kêu gọi công lý cho 43 sinh viên mất tích tròn 11 năm.

LINH NGÂN
