Biển người biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal

Khoảnh khắc nhà của một lãnh đạo Nepal bị người biểu tình đốt cháy.
Ngày 9/9, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli tuyên bố từ chức sau khi nước này trải qua các cuộc biểu tình dữ dội, làm 19 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương. (Ảnh: Reuters)
Cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 8/9 với hàng chục nghìn người tham gia. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ việc chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền. (Ảnh: Reuters)
Đám đông biểu tình bao vây nhà quốc hội, phá rào chắn, buộc cảnh sát chống bạo động phải rút lui vào trong tòa nhà. Thậm chí, họ còn được nhìn thấy xông vào dinh thự Thủ tướng, đập phá đồ đạc trước khi phóng hỏa. (Ảnh: Reuters)
Tại thành phố Chandrapur, cảnh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên khi người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm để tụ tập. Theo CNN, người biểu tình cũng phóng hỏa xe của cảnh sát. (Ảnh: Reuters)
Tờ Reuters dẫn lời một quan chức địa phương thông tin thêm những người biểu tình thậm chí còn đốt xe cứu thương và ném đồ vật vào cảnh sát chống bạo động đang bảo vệ cơ quan lập pháp. (Ảnh: Reuters)
Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc biểu tình khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, chủ yếu là thanh niên và khoảng 400 người bị thương.
Theo Reuters, đám đông người biểu tình vẫn tiếp tục tụ tập trước tòa nhà quốc hội và nhiều nơi khác tại Thủ đô Kathmandu, bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn. Một số bộ trưởng đã được trực thăng quân sự đưa đến nơi ở an toàn.
Ban tổ chức gọi đây là “phong trào của thế hệ Gen Z”, phản ánh sự phẫn nộ sâu sắc của giới trẻ trước tình trạng tham nhũng tràn lan và sự bất lực của chính phủ trong việc cải thiện cơ hội kinh tế. (Ảnh: Getty)
Đây được xem là tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Theo số liệu của chính phủ, dân số Nepal trong độ tuổi từ 15 - 40 chiếm đến 43%. Tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 10% và GDP bình quân đầu người đạt 1.447 USD.