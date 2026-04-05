(VTC News) -

Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập BIDV (26/4/1957 - 26/4/2026).

Chiến dịch “Hybrid Summer - Sống khoẻ, sống chất cùng BIDV” khẳng định những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính gắn kết chặt chẽ với phong cách sống hiện đại.

Đây là một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mỗi khách hàng có thể sống khỏe - sống chất - sống thông minh thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV.

BIDV khởi động chiến dịch kết nối sống xanh và tài chính thông minh. (Ảnh: BIDV)

Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ tháng 4 đến tháng 7/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt gồm: Hybrid Kickoff - Hybrid Festival - Hybrid Lifestyle - Hybrid Entertainment. Cùng với đó, BIDV triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 6,9 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Giải chạy “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh 2026” là một trong những hoạt động quan trọng để lan tỏa tinh thần sống tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Giải chạy diễn ra từ ngày 05/4/2026 đến ngày 26/4/2026 trên nền tảng ứng dụng công nghệ để ghi nhận thành tích chạy, từ đó quy đổi thành kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngay trong sáng ngày 5/4, đã có khoảng 25.000 vận động viên đồng loạt cất những bước chạy đầu tiên để lan tỏa tinh thần nhân văn của chương trình ý nghĩa này.

“BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh” năm 2026 đánh dấu năm thứ 6 chương trình được tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu của BIDV. Giải chạy đã tạo ra một mô hình kết nối cộng đồng sáng tạo, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội thông qua những bước chạy nhỏ hằng ngày.

Song hành với hoạt động vận động và trải nghiệm, tại sự kiện, BIDV đã giới thiệu thẻ BIDV JCB Hybrid - giải pháp tài chính được thiết kế để đồng hành trực tiếp với phong cách sống hiện đại. Giải pháp này tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện giúp khách hàng có thể “sống khỏe - sống chất - sống thông minh” thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao, tận hưởng trải nghiệm tiêu dùng, du lịch đa dạng, đồng thời chủ động quản lý tài chính trên nền tảng số hiện đại của BIDV.

Thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid - dòng thẻ tích hợp ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ đầu tiên của BIDV - mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như: miễn phí thường niên trọn đời khi đạt mức chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong 30 ngày đầu, ưu đãi di chuyển lên đến 30% khi sử dụng dịch vụ Grab, cùng giảm giá tới 20% tại các nền tảng số như ChatGPT và Gemini cùng các ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng thời trang thể thao, phòng tập, đồ uống.