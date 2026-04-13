Bí quyết bổ sung Omega-3 đúng để tăng cường sức khoẻ

Chỉ số TOTOX là gì?

Trong lĩnh vực dinh dưỡng, TOTOX (Total Oxidation Value) là chỉ số phản ánh tổng mức độ oxy hóa của dầu, được tính theo công thức: TOTOX = 2 × Peroxide Value (PV) + Anisidine Value (AV). Chỉ số này cho biết: Mức độ oxy hóa sơ cấp (giai đoạn dầu bắt đầu biến đổi) và mức độ oxy hóa thứ cấp (khi dầu đã bị biến chất sâu hơn).

Giá trị TOTOX càng cao cho thấy dầu càng bị oxy hóa nhiều, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Theo các tiêu chuẩn quốc tế Codex của FAO/WHO khuyến nghị TOTOX ≤ 25. Một số tổ chức trong ngành omega-3 đưa ra ngưỡng tương tự, khoảng ≤ 26.

Vì sao oxy hóa là vấn đề đáng quan tâm?

EPA và DHA là các acid béo không no có nhiều nối đôi, nên rất dễ bị tác động bởi: Oxy trong không khí; Nhiệt độ; Ánh sáng; Thời gian bảo quản. Khi bị oxy hóa, dầu cá có thể bị giảm giá trị sinh học, hình thành các hợp chất không mong muốn và xuất hiện mùi tanh hoặc khó chịu. Nhưng người tiêu dùng khó có thể nhận biết tình trạng này bằng cảm quan thông thường.

TOTOX < 10: chất lượng tốt ,TOTOX < 5: chất lượng cao, TOTOX rất thấp (khoảng 1–3): cho thấy mức kiểm soát oxy hóa chặt chẽ. Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm trên thị trường đều công bố chỉ số này hoặc có kiểm định đi kèm.

Người tiêu dùng nên lưu ý gì?

Khi lựa chọn sản phẩm omega-3, người dùng có thể cân nhắc chọn sản phẩm có thông tin minh bạch về chất lượng và kiểm định, quan tâm đến điều kiện bảo quản (tránh nhiệt, ánh sáng và hạn sử dụng , bao bì sản phẩm.

Nordic Naturals đã phát triển một quy trình sản xuất phù hợp với triết lý này, bắt đầu với các sản phẩm dầu cá tươi, nguyên chất có giá trị omega-3 cao. Những sản phẩm này đã bắt đầu thay đổi cách người Mỹ nhìn nhận về dầu cá và cuối cùng đã mang lại lợi ích sâu rộng của omega-3 cho nhiều đối tượng hơn.

Nordic Natural hiện là đơn vị tiên phong về omega-3, họ luôn lắng nghe những nhu cầu chưa được đáp ứng để nghiên cứu khoa học tìm ra các chất dinh dưỡng khác kết hợp tốt với omega-3. Các thành phần như lutein, gạo men đỏ, coenzymeQ10 và glucosamine hiện được kết hợp với dầu cá để tạo ra các sản phẩm có tác dụng hiệp đồng tập trung vào nhu cầu sức khỏe cụ thể.

Các sản phẩm của Nordic Natural có nguồn gốc trách nhiệm bền vững để đảm bảo sức khỏe và sự an tâm cho người tiêu dùng. Khâu tìm nguồn nguyên liệu và tạo ra sản phẩm, đến khâu vận chuyển và chăm sóc khách hàng, chất lượng được đảm bảo an toàn.

Omega-3 mang lại lợi ích cho sức khỏe khi được đảm bảo về chất lượng. Trong đó, mức độ oxy hóa là một yếu tố quan trọng nhưng thường ít được quan tâm. Việc hiểu rõ các chỉ số như TOTOX có thể giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.