Bị đuổi vì ăn vạ trước Argentina, cầu thủ Thụy Sỹ Breel Embolo òa khóc nức nở

(VTC News) -

Ở phút 72 trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ ở vòng tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sỹ phải nhận thẻ vàng thứ hai, tương đương một tấm thẻ đỏ gián tiếp vì lỗi ăn vạ. Sau khi nhận thẻ phạt, Embolo bật khóc nức nở, ôm mặt và rời sân với sự thất vọng.

Tình huống xảy ra ngay sau khi đội bóng này ghi bàn gỡ hòa 1-1 với Argentina. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng đối với tiền vệ Leandro Paredes của Argentina sau khi Embolo bất ngờ ngã xuống sân và tỏ ra đau đớn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi. Thẻ vàng dành cho Paredes bị hủy và được chuyển sang cho Embolo.

Embolo bật khóc nức nở, ôm mặt và rời sân sau khi nhận tấm thẻ đỏ gián tiếp. (Ảnh: Reuters)

Do trước đó đã nhận một thẻ vàng, tiền đạo Thụy Sỹ bị truất quyền thi đấu ngay sau khi nhận tấm thẻ thứ hai. Embolo tự đẩy đội nhà vào thế khó khi khiến Granit Xhaka và các đồng đội phải thi đấu với chỉ 10 cầu thủ trên sân.

Tình huống giữa Leandro Paredes và Breel Embolo được xem xét lại nhờ luật lệ mới áp dụng cho kỳ giải năm nay. Tại World Cup 2026, phạm vi can thiệp của VAR được mở rộng. Theo đó, VAR có quyền can thiệp trong các trường hợp trọng tài rút nhầm thẻ vàng thứ hai, nhận diện sai cầu thủ vi phạm hoặc đưa ra quyết định phạt góc không chính xác.

Nếu VAR phát hiện lỗi, trọng tài sẽ được yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình trước khi quyết định có áp dụng kỷ luật hay không. Đối với thẻ vàng thứ hai, VAR chỉ được quyền sửa những quyết định rút thẻ sai. VAR không được đề xuất rút thẻ vàng thứ hai nếu trọng tài trên sân ban đầu chưa đưa ra thẻ phạt.

Ở pha bóng của Embolo, trọng tài VAR Guillermo Pacheco đã thông báo với trọng tài chính Joao Pinheiro rằng thẻ vàng không nên dành cho Paredes, mà phải được rút cho Embolo vì hành vi ăn vạ.