Bắt tạm giam thanh niên lái ô tô ‘drift’ gây náo loạn khu đô thị Sala ở TP.HCM

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Minh (23 tuổi) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 4/6, tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM, Cao Minh điều khiển ô tô nhiều lần thực hiện hành vi “drift” (đánh lái tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng nhằm thể hiện kỹ năng lái xe.

Cao Minh tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Công an xác định hành vi của Minh gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người đi đường và những người có mặt tại khu vực. Vụ việc cũng gây bức xúc trong dư luận sau khi các đoạn video ghi lại cảnh drift xe được lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cao Minh thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện các màn drift xe với mục đích thể hiện kỹ năng cá nhân.

Theo Công an TP.HCM, việc khởi tố và bắt tạm giam bị can nhằm xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, sử dụng phương tiện giao thông để biểu diễn, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, drift xe, bốc đầu hoặc các hình thức biểu diễn phương tiện trái phép trên đường giao thông. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.