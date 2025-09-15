Bắt khẩn cấp 3 thanh niên chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TP.HCM

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Cùng vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với T.Q.Đ. (15 tuổi).

Trước đó, chiều 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ (phường Tân Hòa) đặt bàn inox bày hoa quả, bánh kẹo, gà luộc, cháo, chè, trầu cau… cùng 200.000 đồng để cúng cô hồn. Ít phút sau, nhóm thanh niên đi xe máy tiếp cận, một đối tượng nhảy xuống giật bàn khiến toàn bộ đồ cúng đổ xuống đường, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Ba thanh niên chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TP.HCM bị bắt khẩn cấp.

Tài sản bị giật gồm chiếc bàn inox đã cũ, không còn hóa đơn chứng từ, còn số tiền 200.000 đồng sau đó được nhân viên cửa hàng thu hồi. Đại diện PNJ cho biết không có yêu cầu xử lý về thiệt hại.

Làm việc với công an, nhóm Kiệt, Hùng, Bảo khai nhận từ đầu giờ chiều đã rủ nhau đi tìm đồ cúng để giật. Trên đường đi, các đối tượng còn nhập nhóm với khoảng 10 thanh niên khác cùng mục đích. Nhóm này thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi giật bàn, đồ cúng ở nhiều tuyến đường thuộc quận 11 cũ và phường Bảy Hiền.

Ngày 7/9, Bảo tiếp tục giật thêm hai chiếc bàn inox bày đồ cúng tại khu vực đường Hồng Lạc và hẻm Ni Sư Huỳnh Liên (phường Bảy Hiền). Một lần, khi bị bảo vệ khu phố phát hiện, các đối tượng bỏ lại tang vật rồi bỏ chạy.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên này nhằm răn đe, phòng ngừa tình trạng cướp giật manh động trên địa bàn.