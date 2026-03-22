Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

Ngày 22/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá.

Các bị can gồm Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn, Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy, đăng kiểm viên. Theo đó, các đối tượng xác định liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tàu cá tại địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can. Cơ quan Công an đưa các bị can về khám xét nhà và nơi làm việc theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.