Bắt 2 gã 'đạo chích' chuyên cuỗm tài sản trong ô tô không khóa cửa

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Long (SN 2008, tạm trú phường An Khê) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2009, tạm trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hai kẻ trộm cắp bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, từ đầu tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc ô tô cá nhân đậu trên các tuyến đường vào ban đêm bị kẻ gian lợi dụng không khóa cửa để lục soát, trộm cắp tài sản.

Điển hình, khoảng 23h50 ngày 28/6, anh L.Đ.N. (trú phường Ngũ Hành Sơn) đậu xe trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm rồi về nhà nghỉ và quên khóa cửa. Đến sáng 29/6, anh phát hiện toàn bộ tài sản trong xe bị lấy trộm, gồm nhiều điện thoại di động, tai nghe, vàng phong thủy, tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân, tổng trị giá gần 120 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra, cảnh sát xác định hai đối tượng thường sử dụng xe mô tô Vario lang thang tại các khu dân cư từ khoảng 23h đến rạng sáng, lợi dụng các xe ô tô không khóa cửa để mở xe, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau mỗi lần gây án, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi đặc điểm phương tiện nhằm đối phó với lực lượng truy xét.

Quá trình đấu tranh xác định Trần Văn Long từng có tiền án về tội Giết người, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2026; Nguyễn Hoàng Long từng có tiền án về tội Cướp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10/2025. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, hằng đêm cả hai điều khiển xe máy đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố tìm những xe ô tô đậu ngoài đường không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Riêng rạng sáng 29/6, 2 kẻ này đã gây ra vụ trộm tại phường Ngũ Hành Sơn, chiếm đoạt 2 điện thoại di động, 1 tai nghe, 1 đồng hồ, 1 vật phẩm phong thủy và 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, bước đầu xác định từ đầu tháng 6/2026 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Vario biển kiểm soát 75K1-538.88, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ tùy thân của các đối tượng.