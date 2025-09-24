Đóng

Bão Ragasa liên tục giảm cấp: Mưa lớn 400mm, miền Bắc nguy cơ lũ lịch sử

(VTC News) -

Siêu bão số 9 Ragasa liên tục giảm cấp nhưng hoàn lưu rất rộng, mang mưa lớn 400mm, miền Bắc nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới