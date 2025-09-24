+
++
Bão Ragasa giảm cấp, gió giật cấp 11 hướng vào Quảng Ninh
(VTC News) -
Mặc dù bão Ragasa đã giảm cấp nhưng sức gió cấp 11 cực kỳ nguy hiểm vẫn đang tiến thẳng vào bờ biển Quảng Ninh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng.
Tin mới
Các trường hợp phải đổi chứng nhận đăng ký và biển số xe
18:57 24/09/2025
Tư vấn
Bên xây nhầm trên đất người khác ở TP.HCM nhận sai, xin 45 ngày để dời nhà
18:54 24/09/2025
Tin nhanh 24h
Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI
18:40 24/09/2025
Chính trị
Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh hơn 500 km
18:33 24/09/2025
VTC NEWS TV
Khởi tố thêm 3 cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
18:31 24/09/2025
Bản tin 113
Siêu bão Ragasa 'càn quét' đảo Đài Loan: Vỡ hồ chứa, ít nhất 14 người chết
18:27 24/09/2025
VTC NEWS TV
Hải Phòng, Hưng Yên đồng loạt cấm biển, di dời dân để ứng phó siêu bão Ragasa
18:26 24/09/2025
Tin nóng
Nữ sinh Ngoại thương trả lời song ngữ gây sốt tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam
18:21 24/09/2025
Hoa hậu
Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2025 tại Quảng Ngãi
18:08 24/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2025 tại Thành phố Huế
18:07 24/09/2025
Cần biết
Những điều cần biết khi chọn mua bộ sạc điện thoại
18:02 24/09/2025
Thủ thuật
Phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ số lượng lớn
17:56 24/09/2025
Pháp luật
Siêu bão Ragasa: Mối đe dọa chưa từng có đối với miền Nam Trung Quốc
17:51 24/09/2025
VTC NEWS TV
Siêu bão Ragasa chưa tan, bão Bualoi xuất hiện hoành hành
17:49 24/09/2025
Reels
Siêu bão Ragasa chưa tan, bão Bualoi đã hình thành hướng về Biển Đông
17:38 24/09/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội có chịu tác động từ bão số 9 Ragasa?
17:37 24/09/2025
Thời tiết
Bão số 9 Ragasa: 6 sân bay bị ảnh hưởng, chuyến bay nào bị hoãn hủy?
17:34 24/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Ragasa liên tục giảm cấp: Mưa lớn 400mm, miền Bắc nguy cơ lũ lịch sử
17:25 24/09/2025
VTC NEWS TV
Tham ô tài sản, cựu Chủ tịch xã ở Đắk Lắk cùng 5 thuộc cấp lĩnh án tù
17:23 24/09/2025
Pháp đình
500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030
17:18 24/09/2025
Tin nóng
Saigon Co.op tung ưu đãi thiết yếu giúp hộ gia đình tiết kiệm
17:11 24/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Thủ tướng yêu cầu cấp bách xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở
17:04 24/09/2025
Tin nóng
Nghệ An: Cầu tràn khe Xiêng Thù ngập sâu, hàng trăm hộ dân bị chia cắt
16:59 24/09/2025
Đời sống
Heritage Collection: Không gian xanh kiến tạo nhịp sống đậm chất nghỉ dưỡng
16:52 24/09/2025
Dự án
Bắt nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh
16:51 24/09/2025
Bản tin 113
Sonnet Group và bài toán bắt kịp xu hướng khi kinh doanh trên nền tảng số
16:49 24/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Trường lên tiếng việc phụ huynh ủng hộ 20 triệu được vinh danh hạng kim cương
16:43 24/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Bão Ragasa ảnh hưởng đến các tỉnh thành nào?
16:40 24/09/2025
Thời tiết
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông
16:37 24/09/2025
Tin nóng
Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên ở TP.HCM được cải tạo, mở làn riêng cho xe đạp
16:35 24/09/2025
Đầu Tư