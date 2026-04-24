Bác sỹ chuyên khoa nhi bày cách phòng ngừa hăm tã ở trẻ

Đó là lời khuyên của Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Tú, chuyên gia Nhi khoa tại Phòng khám nhi Tâm Nhi với 20 năm kinh nghiệm khám - chữa bệnh cho trẻ em.

Theo Tiến sỹ Tú, hăm tã diễn ra dai dẳng không hoàn toàn do cha mẹ chăm sóc sai cách, mà còn liên quan đến đặc điểm sinh lý làn da của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Thông thường, lớp da của trẻ sơ sinh mỏng hơn so với người lớn. Do đó, khả năng bảo vệ, chống ma sát và giữ nước đều yếu hơn.

TS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Tú chia sẻ về nguyên nhân gây ra hăm tã ở trẻ nhỏ.

Bác sĩ nhận định có 3 yếu tố chính làm suy yếu hàng rào bảo vệ da bé là tiếp xúc với độ ẩm kéo dài, nhiệt độ tại vùng da tiếp xúc tăng cao và lực ma sát quá mạnh.

“Hăm tã thường không xuất hiện ngay sau một lần da bị ẩm ướt, mà là hệ quả của quá trình da chịu tổn thương do bị kích thích”, bác sĩ Tú chia sẻ.

Bác sỹ mô tả các triệu chứng hăm tã hay gặp của trẻ bao gồm trằn trọc, ngủ không sâu giấc, hay ngứa ngáy, khó chịu, vặn mình liên tục khi đóng bỉm. Ngoài ra, tại vùng da tiếp xúc với tã bỉm hoặc khăn ướt có thể xuất hiện tình trạng mẩn đỏ nhẹ.

Trẻ xuất hiện ban đỏ ở vùng mặc tã.

Các triệu chứng ban đầu này của hăm tã có thể dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nếu cha mẹ không phát hiện kịp thời, tình trạng trên sẽ tiến triển nặng lên. Trẻ có thể viêm da, nhiễm khuẩn toàn thân và gặp nhiều biến chứng nặng.

Để phòng tránh hăm tã ở trẻ, bác sỹ khuyến cáo cha mẹ tạo môi trường tiếp xúc với da trẻ thật sạch sẽ, khô thoáng và mềm mại. Do đó, những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp có vai trò quan trọng giúp trẻ có làn da khỏe mạnh.

Cập nhật các kiến thức trong chăm sóc trẻ, ngày càng nhiều cha mẹ lựa chọn những dòng tã bỉm có khả năng kiểm soát độ ẩm và giảm ma sát hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ làn da nhạy cảm của bé.