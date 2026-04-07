ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới

Được thiết kế cho các công trình quy mô lớn có nhu cầu điện năng cao như trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất thông minh và các cơ sở hạ tầng trọng yếu, Emax 3 mang tính đột phá về công nghệ nhằm giải quyết những thách thức về an ninh mạng, ổn định lưới điện và nhu cầu điện năng tăng cao dưới tác động của AI.

SACE Emax 3 vừa được ra mắt trong sự kiện ABB Power Innovation Day 2026 tại TP.HCM

Emax 3 được trang bị các công nghệ tiên tiến nhằm ngăn ngừa sự cố và nâng cao khả năng vận hành liên tục của hệ thống. Với các cảm biến đo lường có độ chính xác cao và phân tích dữ liệu tích hợp, Emax 3 giám sát theo thời gian thực các thông số điện năng, tình trạng thiết bị và điều kiện môi trường. Tất cả thông tin có thể truy cập từ xa hoặc thông qua màn hình cảm ứng của Emax 3, cung cấp cảnh báo sớm, phân tích chuyên sâu và gợi ý bảo trì dựa trên dữ liệu.

SACE Emax 3 là máy cắt không khí đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận an ninh mạng cấp độ cao nhất IEC 62443 Level 2, đồng thời đạt độ chính xác dẫn đầu Class 0.5 về đo công suất và năng lượng. Đây cũng là máy cắt không khí đầu tiên tích hợp toàn diện hệ thống phát hiện hồ quang, tăng cường độ an toàn và tin cậy cho người vận hành.