5 trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối

Ổ cắm nối là giải pháp tiện lợi cho nhiều vấn đề khoảng cách điện. Tuy nhiên, có những trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối để tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.

Những trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối

Để đảm bảo an toàn sử dụng điện, bạn không được sử dụng ổ cắm nối trong những trường hợp sau

Quá tải công suất

Vì sao không nên dùng ổ cắm nối trong một số trường hợp? Một trong những nguyên nhân hàng đầu và nguy hiểm nhất là do quá tải công suất. Mỗi chiếc ổ cắm nối đều có một giới hạn công suất chịu tải nhất định (thường được ghi trên bao bì hoặc thân sản phẩm). Khi chúng ta cắm quá nhiều thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn, vào một ổ cắm nối, dòng điện tổng sẽ vượt quá giới hạn này.

Hiện tượng quá nhiệt: Dòng điện quá lớn chạy qua dây dẫn của ổ cắm nối (thường có tiết diện nhỏ hơn dây điện âm tường) sẽ gây ra hiện tượng quá nhiệt. Dây dẫn nóng lên nhanh chóng, làm chảy lớp vỏ cách điện, gây chập mạch.

Nguy cơ cháy nổ: Khi vỏ cách điện bị chảy hoặc chập điện, tia lửa điện có thể phát ra, bén vào các vật liệu dễ cháy xung quanh như rèm cửa, thảm, giấy tờ, dẫn đến cháy nổ nghiêm trọng.

Hỏng hóc thiết bị: Quá tải không chỉ gây cháy nổ mà còn có thể làm hỏng các thiết bị điện đang được cắm vào ổ cắm nối do dòng điện không ổn định.

Ví dụ điển hình: Tuyệt đối không cắm các thiết bị có công suất cao như ấm siêu tốc, bếp từ, lò vi sóng, máy sưởi, bàn là, máy rửa bát cùng lúc vào một ổ cắm nối. Mỗi thiết bị này nên được cắm vào một ổ điện âm tường riêng biệt hoặc dùng các ổ cắm nối chuyên dụng có công suất chịu tải lớn và hệ thống ngắt điện tự động.

Cần nhận thức rõ những trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối để đảm bảo an toàn.

Trong môi trường ẩm ướt hoặc ngoài trời

Nước và điện là hai yếu tố cực kỳ nguy hiểm khi kết hợp với nhau. Đây là lý do thứ hai và không kém phần quan trọng vì sao không nên dùng ổ cắm nối trong một số môi trường nhất định.

Nguy cơ điện giật cao: Các loại ổ cắm nối thông thường được thiết kế để sử dụng trong nhà, nơi khô ráo. Lớp vỏ cách điện của chúng không có khả năng chống thấm nước. Khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp gần bồn rửa hoặc ngoài trời khi trời mưa, nước có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong ổ cắm hoặc dây dẫn, gây rò rỉ điện.

Chập điện và cháy nổ: Độ ẩm và nước cũng làm tăng nguy cơ chập điện, gây phát tia lửa điện và dẫn đến cháy nổ.

Hư hỏng thiết bị: Nước xâm nhập vào các phích cắm và ổ cắm cũng có thể làm hỏng các thiết bị đang cắm vào.

Giải pháp an toàn: Nếu buộc phải sử dụng điện ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt, hãy đầu tư vào các loại dây nối dài và ổ cắm chuyên dụng ngoài trời. Những sản phẩm này có lớp vỏ cách điện dày hơn, khả năng chống thấm nước cao và thường có nắp đậy bảo vệ. Luôn đảm bảo ổ cắm và dây dẫn được đặt ở vị trí khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước.

Dùng ổ cắm nối thay hệ thống dây điện cố định thời gian dài

Ổ cắm nối được thiết kế như một giải pháp tạm thời để cung cấp điện đến những nơi xa nguồn điện chính trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều người lại biến chúng thành một phần của hệ thống dây điện cố định trong nhà, đây là một trong những trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối.

Nguy cơ vấp ngã: Dây nối dài chạy lòng vòng trên sàn nhà không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo ra nguy cơ vấp ngã nghiêm trọng, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

Hao mòn nhanh chóng: Khi được sử dụng liên tục và bị tác động bởi các yếu tố như trọng lượng đồ đạc đè lên, bị uốn cong liên tục, bị dẫm đạp, dây nối dài sẽ nhanh chóng bị hao mòn, lớp vỏ cách điện bị hư hại, gây hở điện và tăng nguy cơ chập cháy.

Giảm hiệu suất an toàn: Việc sử dụng ổ cắm nối làm giải pháp lâu dài sẽ làm giảm hiệu quả của các biện pháp an toàn điện được thiết kế cho hệ thống điện âm tường.

Lời khuyên: Nếu bạn cần ổ điện ở một vị trí cố định mà hiện tại không có, hãy liên hệ với thợ điện chuyên nghiệp để lắp đặt thêm ổ cắm âm tường. Đây là giải pháp an toàn và bền vững nhất cho an toàn điện gia đình.

Khi dây hoặc ổ cắm hư hỏng, xuống cấp

Một ổ cắm nối bị hư hỏng là một mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng. Đây là trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối mà không cần phải suy nghĩ.

Dấu hiệu hư hỏng: Dây điện bị sờn, rách, hở ruột đồng; lớp vỏ cách điện bị nứt, chảy; phích cắm bị cong vênh, lỏng lẻo; ổ cắm bị vỡ, cháy xém; hoặc khi chạm vào có cảm giác tê nhẹ.

Nguy cơ chập điện và điện giật cao: Các vết hở trên dây hoặc hư hại ở ổ cắm sẽ làm lộ phần dây dẫn điện, tăng nguy cơ chập điện, phát tia lửa điện và đặc biệt là nguy cơ điện giật chết người nếu vô tình chạm vào.

Dây hoặc ổ cắm hư hỏng, xuống cấp là trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối.

Hành động đúng đắn: Ngay lập tức ngưng sử dụng và loại bỏ chiếc ổ cắm điện hoặc dây nối dài bị hỏng. Đừng cố gắng sửa chữa tạm thời bằng băng dính điện vì nó không đảm bảo an toàn. Hãy thay thế bằng sản phẩm mới, chất lượng tốt.

Nối nhiều ổ cắm nối với nhau

Một thói quen cực kỳ nguy hiểm và là trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối chính là việc nối tiếp nhiều ổ cắm nối với nhau, tức là cắm một ổ cắm nối vào một ổ cắm nối khác.

Tăng nguy cơ quá tải gấp bội: Mỗi lần nối thêm một ổ cắm nối, bạn đang kéo dài đường dây và tăng khả năng chịu tải của mạch điện lên một cách giả tạo. Điều này làm tăng nguy cơ quá tải dòng điện lên mức cực kỳ nguy hiểm.

Dễ gây cháy nổ: Khi một loạt các ổ cắm nối được nối tiếp và tải quá mức, nhiệt độ trên toàn bộ chuỗi dây sẽ tăng cao, dẫn đến chập cháy ở bất kỳ điểm nào trên chuỗi, hậu quả khó lường.

Khuyến nghị: Luôn cắm ổ cắm nối trực tiếp vào ổ điện âm tường. Nếu bạn cần nhiều ổ cắm hơn, hãy sử dụng các ổ cắm có nhiều lỗ cắm được thiết kế để chịu tải tốt hơn, đảm bảo không quá tải công suất tổng.