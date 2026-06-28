3 giờ tìm kiếm bé trai 8 tuổi ở Hà Nội đi lạc vào khe núi khi tham quan

(VTC News) -

Công an xã Lũng Cú vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình ông N.V.L. (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) sau khi lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ tìm thấy con trai bị đi lạc trong lúc tham quan tại khu vực Đền Lũng Cú.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/6, Công an xã Lũng Cú tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc cháu N.Đ.K. (SN 2018) bị lạc khi cùng người thân tham quan khu vực Đền Lũng Cú.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và gia đình triển khai công tác tìm kiếm. Các tổ công tác chia nhau rà soát nhiều khu vực đồi núi, khe suối phía sau Đền Lũng Cú nhằm nhanh chóng xác định vị trí của cháu bé.

Bé N.Đ.K. được lực lượng Công an xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tìm thấy sau khoảng 3 giờ đi lạc vào khu vực khe núi. (Ảnh: CACC)

Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu K. tại một khe núi, cách khu vực Đền Lũng Cú khoảng 1 km.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa về nơi an toàn. Qua kiểm tra, sức khỏe của cháu ổn định trước khi được bàn giao cho gia đình.

Ngày 26/6, gia đình ông N.V.L. đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Lũng Cú, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Theo Công an xã Lũng Cú, việc nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp triển khai tìm kiếm đã giúp cháu bé sớm được đoàn tụ với gia đình, bảo đảm an toàn trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp.

Lá thư cảm ơn của gia đình là sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lũng Cú và các lực lượng tham gia tìm kiếm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân luôn vì Nhân dân phục vụ.