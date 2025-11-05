3 dấu hiệu cho thấy công ty bạn sắp cắt giảm nhân sự

(VTC News) -

Trong bối cảnh hàng loạt “ông lớn” như Amazon, UPS, Target và Skydance Paramount đồng loạt thông báo cắt giảm nhân sự trong tuần này, nhiều người lao động bắt đầu lo lắng liệu công ty mình có phải là cái tên tiếp theo.

Jason Walker, đồng sáng lập Thrive HR Consulting, chia sẻ với CNBC: "Các công ty đang nhận thấy khả năng làm việc hiệu quả hơn và sử dụng ít nhân viên hơn nhờ AI, vì vậy họ đang tận dụng cơ hội này để cắt giảm nhân viên".

Các chuyên gia nhân sự cũng cho biết có ba dấu hiệu điển hình cho thấy một đợt sa thải đang đến gần và việc nhận biết sớm có thể giúp bạn chủ động hơn, tránh bị bất ngờ.

Tuyển dụng chậm lại hoặc ngừng hẳn

Dấu hiệu đầu tiên là "sự chậm lại trong việc tuyển dụng", nhà tuyển dụng Jalonni Weaver tiết lộ trên trang web. Nếu công ty không đăng tuyển vị trí mới, hoặc những vị trí trống bị bỏ ngỏ lâu ngày mà không có người thay thế, đó gần như luôn là tín hiệu xấu.

Việc ngừng tuyển dụng thường cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề tài chính, hoặc chuẩn bị “siết chặt” ngân sách, trong đó bao gồm cả cắt giảm nhân sự.

Thông điệp nội bộ thay đổi

Theo chuyên gia tư vấn Rosie Nestingen, sự thay đổi trong ngôn ngữ truyền thông nội bộ thường là bước đệm cho những đợt cắt giảm sắp tới. Những cụm từ như “chúng ta cần hiệu quả hơn”, “tối ưu nguồn lực” hay “tái cấu trúc bộ phận” thường là cách doanh nghiệp dọn đường cho quyết định tinh giản biên chế.

Rey Ramirez, đồng sáng lập Thrive HR Consulting, nhấn mạnh rằng các công ty đang tận dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), để làm việc hiệu quả hơn với ít nhân viên hơn, và đây chính là lý do đằng sau nhiều đợt sa thải hiện nay.

Sự thay đổi thông điệp của công ty là dấu hiệu thứ hai cho thấy công ty có thể đang muốn cắt giảm. (Ảnh: Adobe Stock)

Giảm giờ làm hoặc yêu cầu “trở lại văn phòng”

Việc một số nhân viên bị cắt giảm giờ làm là dấu hiệu rõ ràng khác. Ramirez cho rằng khi mức lương giảm 30–50%, nhiều người buộc phải tự rời đi, và đó là “một hình thức sa thải âm thầm”. Thậm chí, những chính sách như buộc nhân viên quay lại văn phòng sau thời gian dài làm việc từ xa cũng được xem là “chiến thuật gián tiếp” nhằm cắt giảm nhân sự mà không cần thông báo chính thức.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trì trệ và làn sóng AI thay đổi thị trường lao động, Weaver khuyên người đi làm nên luôn chủ động chuẩn bị. “Hãy cập nhật sơ yếu lý lịch, luyện lại kỹ năng phỏng vấn và nộp thử hồ sơ cho vài vị trí khác. Ngay cả khi bạn chưa có ý định nhảy việc, điều đó giúp bạn giữ sự cạnh tranh – và sẵn sàng nếu bất ngờ bị cuốn vào làn sóng cắt giảm", ông nói.

Trong thời đại mà hiệu suất và công nghệ được đặt lên hàng đầu, sự chủ động chính là “lá chắn” tốt nhất cho sự nghiệp của bạn.