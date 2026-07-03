Xưởng giày trái phép 'mọc' giữa khu dân cư: Doanh nghiệp phớt lờ cam kết

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc xưởng giày trái phép 'mọc' giữa khu dân cư ở Hưng Yên, ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn số 2571 chỉ đạo UBND xã Long Hưng xem xét, xử lý vụ việc theo đề nghị của Báo Điện tử VTC News.

Ngày 18/6, UBND xã Long Hưng gửi Công văn số 769 phản hồi gửi Báo Điện tử VTC News, tuy nhiên, tại công văn này, một lần nữa, UBND xã Long Hưng vẫn tiếp tục không trả lời những câu hỏi “nóng” mà Báo Điện tử VTC News đã nêu tại 2 công văn trước đó.

Khu nhà xưởng của Công ty Vạn Đạt nằm ngay cạnh trụ sở UBND xã Tiến Đức (cũ), nay làm trụ sở Công an xã Long Hưng.

Trong đó có những câu hỏi về trách nhiệm của cán bộ liên quan để Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Đạt (Công ty Vạn Đạt) mở xưởng sản xuất giầy da trái phép trong khu dân cư trung tâm xã, cạnh trụ sở UBND xã Tiến Đức (cũ), nay là Trụ sở Công an xã Long Hưng đã nhiều năm nay chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời, dứt điểm. Đến nay, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu dân cư.

Cũng theo Công văn của UBND xã Long Hưng, sau khi nhận được đơn đề nghị của người dân đề nghị chính quyền xã có biện pháp ngăn chặn Công ty Vạn Đạt sản xuất trong khu dân cư, UBND xã Tiến Đức (cũ) đã làm việc với đại diện chủ sử dụng đất là bà Bùi Thị Thương (con gái bà Bùi Thị Minh, địa chỉ tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên), đồng thời yêu cầu chủ sử dụng đất tuân thủ các quy định của pháp luật, cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến việc sản xuất kinh doanh.

UBND xã cũng đã yêu cầu chủ sử dụng đất và doanh nghiệp nếu nhà xưởng được các cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất thì phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu vực sản xuất; thời gian sản xuất theo quy định không được làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh; đảm bảo an ninh trật tự tại khu sản xuất và xung quanh khu sản xuất.

Mặc dù có biển cảnh báo xe ô tô có tải trọng vượt quá 5 tấn không được vào khu dân cư này nhưng xe container vẫn đi vào chở hàng hóa cho doanh nghiệp.

UBND xã Tiến Đức cũng đã kiểm tra thực tế tại khu đất do bà Thương quản lý, tổng diện tích nhà xưởng được xây dựng là 1800m2, có 6 máy khâu giày, 1 chuyền sản xuất, có 20 công nhân đang học việc, còn lại toàn bộ nhà xưởng bỏ trống; tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm về ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hay vi phạm khác liên quan đến an ninh, trật tự.

UBND xã đã yêu cầu bà Bùi Thị Thương, trước khi sản xuất phải có đầy đủ các giấy tờ, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Long Hưng nhận được đơn phản ánh Công ty Vạn Đạt sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Nhiều lần chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ sử dụng đất và Công ty Vạn Đạt dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, trả lại hiện trạng đất theo mục đích sử dụng là đất ở và đã nhất trí và cam kết dừng hoạt động. Tuy nhiên đến nay, Công ty Vạn Đạt và bà Bùi Thị Thương không thực hiện theo cam kết, cũng không có lý do phúc đáp lại UBND xã.

Mặc dù UBND xã tiếp tục có Công văn yêu cầu Công ty Vạn Đạt dừng hoạt động sản xuất và báo cáo về UBND xã trước 9/4/2026. Tuy nhiên đến nay, Công ty không thực hiện theo cam kết, cũng không có lý do phúc đáp lại UBND xã.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế của chính quyền địa phương, diện tích đất mà Công ty Vạn Đạt đang thuê và hoạt động sản xuất giày da bao gồm 18 lô đất ở đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 440m2 đất là do xây lấn diện tích đất giao thông, khe hạ tầng kỹ thuật do UBND xã quản lý thuộc thôn Tây Nha, xã Long Hưng.

Việc chủ sử dụng đất xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất ở nông thôn để cho thuê sản xuất kinh doanh là không phù hợp với quy hoạch xây dựng, không đúng mục đích sử dụng đất.

Theo UBND xã Long Hưng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo phòng Kinh tế rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, hiện trạng công trình, hiện trạng sử dụng đất, hành vi vi phạm, xác định rõ đối tượng, mức độ vi phạm; hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy định; áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ báo cáo, đề xuất các sở, ngành của tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!