Xu hướng chọn trường năm 2026: Niềm vui học tập của con là 'thước đo’ mới

(VTC News) -

Từ "học giỏi" đến "học hạnh phúc"

Theo các chuyên gia giáo dục, trong một thế giới mà kiến thức có thể được cập nhật nhanh chóng nhờ AI, những năng lực như tư duy phản biện, khả năng hợp tác, quản lý cảm xúc, thích ứng và học tập suốt đời sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn những môi trường học tập khuyến khích học sinh trải nghiệm, khám phá bản thân và duy trì niềm yêu thích học tập. Xu hướng này cũng phản ánh sự chuyển dịch của giáo dục hiện đại: từ chú trọng truyền đạt kiến thức sang phát triển toàn diện con người.

Giáo dục trải nghiệm: Học để hiểu và tạo ra giá trị

Đáp ứng nhu cầu mới của phụ huynh, nhiều trường học đang chú trọng xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm thực tiễn, giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển tư duy và năng lực giải quyết vấn đề.

Là hệ thống trường chuẩn quốc tế tại Việt Nam tiên phong theo định hướng này, điểm khác biệt của The Dewey Schools là xây dựng mô hình Experiential Learning (giáo dục trải nghiệm) như phương pháp học tập cốt lõi.

Tại đây, học sinh được học trong những bối cảnh thực tiễn, tiếp cận các vấn đề của cuộc sống thông qua học tập dự án (Project-based Learning), học tập truy vấn (Inquiry-based Learning) và tư duy thiết kế (Design Thinking).

Cơ sở vật chất hiện đại, chuẩn quốc tế của The Dewey Schools.

Xuyên suốt hành trình học tập tại trường, học sinh được tham gia các dự án học tập, hoạt động nghiên cứu, nghệ thuật, thể thao, hoạt động cộng đồng và nhiều trải nghiệm thực tế bên ngoài lớp học. Thông qua việc quan sát, thử nghiệm, hợp tác và giải quyết vấn đề, học sinh có cơ hội kết nối kiến thức với thực tiễn, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, sáng tạo và tinh thần chủ động.

Thay vì chỉ hướng đến việc hoàn thành chương trình học, mô hình này giúp học sinh hình thành năng lực học tập độc lập và biết vận dụng kiến thức để tạo ra giá trị trong cuộc sống.

Hơn 80 dự án học tập xuyên suốt năm học tại Dewey tạo cơ hội để học sinh vận dụng tối đa kiến thức liên môn và nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Well-being được triển khai như một hệ sinh thái đa tầng

Bên cạnh giáo dục trải nghiệm, Well-being là một trong những điểm nhấn trong mô hình giáo dục của The Dewey Schools.

Theo cô Nguyễn Hương Mai, chuyên viên Ban Phúc lợi và hỗ trợ học tập The Dewey Schools: “Ưu thế của mô hình Well-being tại Dewey nằm ở việc được triển khai một cách hệ thống, dựa trên các tiêu chuẩn của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định giáo dục”.

Thay vì chỉ tổ chức các buổi tư vấn tâm lý hoặc chương trình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL), tiêu chuẩn Well-being được lồng ghép trong chương trình học và các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh phát triển cân bằng về học thuật, cảm xúc, kỹ năng xã hội và thể chất.

Sảnh Well-being - không gian đặc biệt mang đậm dấu ấn của nhiều thế hệ học sinh Dewey.

Đáng chú ý, nhà trường triển khai khảo sát Well-being định kỳ hai lần mỗi năm nhằm thu thập dữ liệu về trải nghiệm học đường của học sinh. Song song với đó, nhà trường triển khai Phòng tư vấn tâm lý học đường với các buổi tư vấn 1:1 cùng các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm, giúp học sinh được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành kịp thời trong các vấn đề về cảm xúc, tâm lý cũng như quá trình học tập.

Lựa chọn môi trường học tập là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của trẻ

Trong bối cảnh giáo dục không ngừng thay đổi, nhiều phụ huynh cho rằng một môi trường học tập tốt không chỉ giúp con đạt kết quả học tập tích cực mà còn cần nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng thích ứng và niềm vui học tập.

The Dewey Schools là hệ thống trường liên cấp chuẩn quốc tế tiên phong theo đuổi triết lý giáo dục trải nghiệm (Experiential Learning) tại Việt Nam, giúp học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và phẩm chất thông qua những trải nghiệm học tập gắn với thực tiễn.

Bên cạnh chương trình học thuật, nhà trường xây dựng mô hình Well-being theo các tiêu chuẩn của Hội đồng các trường quốc tế (CIS), hướng tới phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc, thể chất và các mối quan hệ xã hội. Môi trường học tập được thiết kế để mỗi học sinh được truyền cảm hứng khám phá, phát huy tiềm năng và sẵn sàng thích ứng với một thế giới không ngừng thay đổi.