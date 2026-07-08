XSMT 8/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/7/2026

XSMT 8/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 8/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng. Kết quả XSMT 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ Tư ngày 8/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Trung được quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung được quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Trung được quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung được quay thưởng sẽ gồm 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Trung được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung được quay thưởng sẽ gồm 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Trung được quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu không đến lĩnh thưởng đúng thời gian quy định, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết chi trả.

Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất việc thanh toán giải thưởng trong thời gian không quá 05 ngày làm việc. Bên cạnh đó, mọi thông tin liên quan đến người trúng thưởng đều được bảo mật theo quy định hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung chuẩn xác

Kết quả xổ số miền Trung được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tổ chức quay số mở thưởng và phát trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 17h15 hàng ngày. Đây là thời điểm nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi diễn biến quay số và cập nhật kết quả ngay khi công bố.

Ngoài việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi cũng có thể tra cứu kết quả XSMT qua tin nhắn SMS theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, phương thức này sẽ phát sinh cước phí theo quy định.

Nếu muốn theo dõi kết quả nhanh, chính xác và không mất phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn. Website cập nhật kết quả xổ số miền Trung liên tục sau mỗi kỳ quay, giúp người chơi dễ dàng tra cứu mọi lúc.

VTC News cập nhật kết quả xổ số miền Trung ngày 8/7/2026, KQXSMT mới nhất mỗi ngày nhanh chóng, chính xác nhất.