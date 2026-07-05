XSMT 5/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026

XSMT 5/7. XS miền Trung chủ nhật hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 5/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 5/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 5/7/2026 - Xổ số miền Trung chủ nhật - XSMT trực tiếp mới nhất

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XSMT 1/7, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung được quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung được quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung được quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng sẽ với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung được quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải theo đúng quy định hiện hành.

- Khi thực hiện thủ tục lĩnh thưởng, người nhận cần mang theo căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác để phục vụ việc xác minh và đối chiếu thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu quá thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn đủ điều kiện để được chi trả giải thưởng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Nếu sở hữu vé xổ số miền Nam trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải dưới đây:

- Lĩnh thưởng tại đại lý vé số được ủy quyền: Đây là phương án thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đặc biệt đối với các giải thưởng có giá trị không quá lớn. Tuy nhiên, người nhận thưởng sẽ phải thanh toán một khoản phí dịch vụ đổi thưởng theo quy định của từng đại lý.

- Nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé: Với các giải thưởng có giá trị cao, đây là lựa chọn được nhiều người ưu tiên vì đảm bảo an toàn và minh bạch. Khi lĩnh thưởng theo hình thức này, người trúng sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào, chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định nếu có.

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