XSMT 30/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 30/6/2026

XSMT 30/6. XS miền Trung thứ 3 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 30/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 30/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 30/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 3 - XSMT trực tiếp mới nhất

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- XSMT 29/6. Xem lại KQXSMT ngày 29/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/6/2026.

- XSMT 28/6. Xem lại KQXSMT ngày 28/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/6/2026, XS miền Trung chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/6/2026.

- XSMT 27/6. Xem lại KQXSMT ngày 27/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/6/2026, XS miền Trung thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/6/2026.

- XSMT 26/6. Xem lại KQXSMT ngày 26/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung quay số ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung quay thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung quay thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Sau khi xác định trúng thưởng, người sở hữu vé cần tiến hành làm thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời gian quy định, tờ vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận để nhận thưởng.

Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong tối đa 05 ngày làm việc theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ thuận lợi, quá trình xác minh và thanh toán thường được xử lý sớm hơn để người trúng nhận giải nhanh chóng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số chỉ được công nhận lĩnh thưởng khi là vé hợp lệ do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay thưởng và ngày mở thưởng, đồng thời dãy số dự thưởng phải trùng với kết quả trúng giải đã được công bố chính thức.

- Ngoài điều kiện về kết quả, tờ vé phải còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.